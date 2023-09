Le congrès de Marseille de la Fédération des mutuelles de France (FMF) réunira les militants mutualistes du 26 au 28 septembre 2023. La rédaction de Viva couvrira ce grand rendez-vous axé sur les solutions solidaires à apporter à notre société.

De nombreux représentants mutualistes, associatifs et syndicaux, ainsi que des chercheurs et des spécialistes livreront leurs éclairages et leurs réflexions pour « Agir ensemble pour un avenir solidaire ». Retrouvez nos articles sur cet évènement dès le mardi 26 septembre dans la journée.

Lire l’interview croisée de Jean-Paul Benoit, président de la Fédération des Mutuelles de France (FMF) avec Michèle Rubirola, adjointe au maire de Marseille. Tous deux reviennent sur le nécessaire combat en faveur de l’accès aux soins pour tous, et sur la légitimité des mutuelles à y participer. Cliquer sur ce lien pour lire l’entretien en intégralité