Après les récents reculs de l’Union européenne et du gouvernement français sur l’encadrement des produits phytosanitaires, les associations, organisations et mutuelles militantes de la lutte contre les pesticides intensifient leur combat à travers la campagne « Secrets toxiques ».

« En 1949, l’Abeille de France, bulletin mensuel édité par le Syndicat national de l’apiculture, alerte ses lecteurs sur “le grave problème des insecticides”. » Dès les premières minutes de son film de présentation, la campagne « Secrets toxiques » démontre que les effets néfastes de ces produits chimiques étaient connus depuis bien longtemps. Pour informer le grand public sur la réalité de ces substances, 80 associations, organisations et mutuelles, se sont rassemblées au sein de ce collectif et proposent notamment des projections-débats du documentaire « Secrets toxiques » dans toute la France. La prochaine projection, gratuite et ouverte à tous, aura lieu le 20 mars à Paris à 18 heures. Elle sera suivie d’un débat en présence du biologiste Gilles-Eric Séralini.

Un impact sanitaire scientifiquement démontré

Les répercussions sanitaires de ces substances sur la santé de l’homme ne sont plus à prouver. La campagne Secrets toxiques rappelle que « l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a analysé plus de 5 300 documents issus de la littérature scientifique internationale pour établir les liens entre exposition aux pesticides et effets sur la santé ».

Dans ses conclusions, l’institut exprime sa présomption forte d’un lien existant entre l’exposition professionnelle aux pesticides et plusieurs cancers, la maladie de Parkinson, des troubles cognitifs, et des maladies respiratoires. »

« Mise en pause » du plan Ecophyto

Malgré ces faits, les pouvoirs publics ne cessent de faire reculer l’encadrement autour de l’utilisation des pesticides. Le nouveau Premier ministre a décidé, en février dernier, de « mettre en pause » le plan national Ecophyto sur la réduction de l’utilisation de ces substances.

« Gabriel Attal a également annoncé qu’aucun pesticide ne pourra être interdit en France avant que la substance active qu’il contient ne soit interdite dans le cadre européen », alerte l’une des associations de la campagne Secrets toxiques, Générations Futures, dans un communiqué.

Un colloque au Parlement européen le 11 avril

« Aujourd’hui, 23 millions de Français souffrent d’une ou plusieurs maladies chroniques. Nous devons stopper les expositions aux poisons identifiés tels les pesticides et l’amiante qui tuent. Les pesticides polluent l’air, l’eau, la terre, nos aliments et nos corps. Cela doit cesser. La responsabilité d’agir incombe en premier lieu à l’Etat », expliquent, de leur côté, 14 mutuelles dans un courrier adressé récemment au Premier ministre.

Ces mutuelles, parmi lesquelles La Mutuelle Familiale, Mutuelle Entrain, Mutami, la Mutuelle de la Corse, la Mutuelle du personnel du groupe RATP et la 525e Mutuelle d’Entreprises, étaient à l’initiative d’un colloque qui a eu lieu au Sénat sur la question le 5 février dernier. Rejointe par les mutuelles de Belgique, cette coalition organise un nouvel évènement, cette fois-ci au Parlement européen de Bruxelles le 11 avril.

Pour assister à la projection débat du film « Secrets toxiques » le 20 mars à Paris : https://forms.gle/8oJ3hPPbyBxMxzWy6