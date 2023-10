Développer la prévention : la solution pour améliorer la santé au travail

Pour lutter contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, les actions de prévention, notamment mises en œuvre par les mutuelles, constituent un élément clé.

Les chiffres sont alarmants. En 2021, selon l’Assurance maladie, 604 565 accidents du travail ont eu lieu en France et 645 personnes sont décédées. Le pays figure ainsi parmi les plus à risque en Europe. Quant aux maladies professionnelles, elles seraient sous déclarées, d’après un récent rapport de Santé publique France.

Plus inquiétant encore : « On ne voit pas les accidents du travail ni les maladies professionnelles diminuer. Tout cela est le fruit des politiques publiques et des grandes orientations de politique industrielle menées depuis les années 1970 », a précisé Agathe Le Berder, secrétaire générale adjointe de l’UGICT-CGT (branche ingénieurs, cadres et techniciens du syndicat), devant les acteurs mutualistes réunis en atelier le 27 septembre à Marseille, lors du congrès de la Fédération des Mutuelles de France (FMF).

Cet événement triannuel, préparé de longue date, a notamment permis à la FMF de poursuivre sa réflexion sur la contribution du monde mutualiste aux problématiques de santé en entreprise.

L’atout prévention

« Il faut revenir aux fondamentaux de la prévention des risques », a poursuivi l’experte. Un avis partagé unanimement par les participants. Comme ces derniers l’ont d’ailleurs rappelé : la prévention fait partie intégrante de leurs actions, autant auprès de leurs adhérents que du grand public. Preuve à l’appui avec le dispositif « Souffrance et travail », destiné à aider les personnes proches du burn-out.

Cette initiative permet aux travailleurs de bénéficier d’une à quatre consultations longues (entre 2 h 30 et 4 heures) avec des professionnels de santé. Environ 400 adhérents en profitent tous les ans, à raison, en moyenne, de 2,5 consultations chacun, au prix d’une adhésion annuelle de 27 euros. « Cela évite bien souvent les arrêts de travail », a mis en avant l’un des mutualistes présents.

Agir en groupe et le faire savoir

« Prendre soin de sa santé n’est pas inné pour beaucoup de travailleurs. Cela s’apprend et vous êtes les mieux placés pour les aider car vous êtes en permanence en lien avec des professionnels de santé », a souligné Agathe Le Berder, invitant les acteurs mutualistes à rendre davantage visibles leurs nombreuses actions de prévention.

« C’est une spécificité de la mutualité. Et ce qui peut la distinguer du mouvement assuranciel, a appuyé Patrick Osenda, trésorier fédéral de la FMF. Même si on sait agir en matière de prévention, il faut le faire avec les autres. Notamment les syndicats. » Une main tendue à plus de coopération, pour le bien-être des salariés.