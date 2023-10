Politiser la crise du système de santé dans le débat public

La Fédération des Mutuelles de France (FMF) a fait vœu de s’allier aux autres membres du mouvement social pour peser plus fortement dans la lutte contre le délitement du système de santé. A l’occasion de son congrès, fin septembre à Marseille, la FMF a ainsi invité Vincent Beaugrand, membre du collectif « Nos services publics » pour réfléchir aux synergies à mettre en place.

« Nos systèmes de santé et protection sociale font face à des crises structurantes et structurelles, victimes des politiques néolibérales. Cette situation est le fruit de politiques de déconstruction du système de santé. Notamment par le biais de décisions technocratiques et l’empêchement d’un débat politique et démocratique sur les orientations prises en matière de santé. » Membre du bureau fédéral des Mutuelles de France, Sophie Ellori s’adresse aux militants de sa fédération. A l’occasion d’un congrès à Marseille fin septembre, la FMF souhaitait en effet réfléchir aux solutions mutualistes à mettre en place contre le délitement de notre système de santé.

Porter la santé dans le débat public

S’appuyer sur les autres membres du mouvement social afin de créer ensemble des synergies fortes a ainsi été évoqué tout au long du congrès. « Plutôt que de rester isolés chacun de son côté, c’est en mettant en place une véritable coalition que nous pourrons faire évoluer les choses, et faire avancer le débat sur les questions de santé. » Vincent Beaugrand, l’invité du jour, fait partie du collectif « Nos services publics », au sein duquel fonctionnaires et agents publics œuvrent pour améliorer les services de l’Etat.

« Au-delà du constat de crise du système de soins, rappeler les choix politiques responsables de cet état de fait. » Vincent Beaugrand, membre du collectif « Nos services publics »

« Notre but est tout d’abord de porter tous ces sujets dans le débat public, par le biais des médias ou en rencontrant les acteurs politiques. Et notamment les sujets relevant de la santé, qui ont encore trop peu d’écho auprès du grand public. Et au-delà du constat de crise du système de soins, de rappeler les choix politiques responsables de cet état de fait. »

Stratégies offensives des grands groupes

Et pour politiser ainsi la crise du système de santé, Vincent Beaugrand rappelle les deux visions qui s’affrontent aujourd’hui. « Il y a d’un côté l’ambition d’un système solidaire universel. Issue du programme du Conseil national de la résistance (CNR), elle vise le renforcement des services publics. Une vision portée par le mouvement mutualiste. Et de l’autre côté, il y a une approche assurantielle, qui défend au contraire une offre privée basée sur le risque personnel. Ainsi nous faisons face aujourd’hui à de grands groupes privés qui développent des stratégies offensives. »

Garants d’une vision universelle

Pour le collectif, il est temps que ces débats soient enfin rendus visibles. « Ces deux visions ont en effet toujours traversé le système de santé. Il s’agit de vrais choix politiques qui ont des conséquences directes sur l’accès aux soins. Ainsi, les moyens mis en place continuent de stagner, alors que les besoins en matière de santé ne cessent d’augmenter. Notamment en raison du vieillissement de la population et de l’évolution constante des maladies chroniques. Il est indispensable que les garants d’une vision universelle et solidaire du système de santé réfléchissent ensemble à une alternative à celle proposée par les grands groupes privés lucratifs. »