Les mutuelles, espaces de développement de la citoyenneté économique

Actrices de l’économie sociale et solidaire, les mutuelles souhaitent permettre à leurs adhérents d’exercer pleinement leur rôle de citoyen. Et notamment dans le domaine économique. Ce projet politique était au cœur des réflexions menées par la Fédération des Mutuelles de France (FMF), lors de son dernier congrès, fin septembre 2023, à Marseille.

« Tour à tour, les scandales se multiplient autour des entreprises privées à but lucratif. Leur ambition est de faire de l’argent, comme Orpea et plus récemment avec les crèches. Il est important de redire que ce n’est pas le cas des établissements mutualistes non lucratifs. En tant qu’actrices de l’économie sociale et solidaire (ESS), les mutuelles montrent qu’un autre monde est possible », a expliqué Jocelyne Le Roux, présidente de la Mutuelle Mutami et membre de l’instance officielle d’ESS France, en introduction d’un atelier organisé, dans le cadre du congrès des Mutuelles de France, sur les leviers de développement possibles au renforcement de la citoyenneté économique.

Etendre la citoyenneté aux questions économiques

Pour la fédération et ses militants, il était tout d’abord important de rappeler l’ambition politique des mutuelles. Pleinement associées au mouvement de l’ESS, elles ambitionnent à ce titre de permettre aux individus d’exercer leur rôle de citoyen. Et notamment sur les sujets économiques.

« La personne qui a peut-être le mieux parlé de la notion de citoyenneté économique se trouve être Jean Jaurès », a précisé l’un des invités du congrès, Sébastien Chaillou-Gillette, directeur de la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (Crees) d’Ile-de-France. Dans un discours à l’Assemblée nationale au début du siècle dernier, le fondateur du socialisme moderne avait en effet expliqué que le citoyen était « roi dans la cité » et qu’il pouvait « faire et défaire les gouvernements ». Mais en revanche, une fois à « l’atelier », il passe à l’« état de servitude ». Jean Jaurès « s’inquiétait du fait que la dimension citoyenne s’arrête dès lors que l’on arrive au travail », a explicité Sébastien Chaillou-Gillette.

Pour le directeur de la Crees d’Ile-de-France, cette pensée de Jaurès permet d’illustrer les injonctions économiques auxquelles la population est actuellement soumise. « Nous entendons constamment qu’il n’y a pas d’alternative possible. On n’interroge jamais le constat qui est fait. Ce qui crée énormément de frustrations et de désengagement. » La tentation est alors puissante de se tourner vers des régimes forts pour reprendre le contrôle. « Or, selon Sébastien Chaillou-Gillette, il s’agit rarement de modèles de démocratie et de citoyenneté. »

Des espaces pour travailler la démocratie

Mais le développement de la citoyenneté économique ne peut pas reposer uniquement sur des engagements individuels. Il doit s’agir d’un système. Par le nombre d’individus qu’elles fédèrent, à l’instar des grandes structures de l’économie sociale et solidaire, les mutuelles apparaissent comme un levier utile pour le développement de ce mouvement. « Au sein de ces espaces, les questions de citoyenneté économique peuvent véritablement être travaillées. »

Sébastien Chaillou-Gillette a notamment insisté sur les possibilités offertes par la gouvernance démocratique des mutuelles. De précieux échanges avec les adhérents peuvent être ainsi initiés. Et donner, par exemple, l’occasion de détecter des besoins en matière de santé. « En tant que militants mutualistes, vos connaissances sur les sujets de la protection sociale, sur le système de soins et même les volets administratifs et de remboursements sont autant de ressources importantes pour les citoyens. Vos adhérents peuvent bénéficier de cette expertise. Et consolider leurs connaissances sur toutes ces questions relevant de la citoyenneté économique. »