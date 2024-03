Textile et chaussures : profitez du bonus réparation !

Depuis fin 2023, vous pouvez bénéficier d’un coup de pouce financier pour faire réparer vos vêtements et vos chaussures. Cette aide de l’Etat s’inscrit dans la loi antigaspillage pour une économie circulaire (Agec).

1. Lutter contre la surconsommation

Le bonus réparation, qui était déjà en vigueur pour les appareils électroménagers et électroniques, est étendu aux vêtements et aux chaussures depuis le mois de novembre dernier. L’objectif est d’inciter les consommateurs à prolonger la durée de vie de leurs habits et de leurs souliers, et ainsi lutter contre le gaspillage et la surconsommation. Mais attention : le linge de maison, les sous-vêtements, la lingerie, ainsi que les manteaux en fourrure et en cuir sont toutefois exclus de ce dispositif.

Les propriétaires de sneakers peuvent aussi en profiter : le ressemelage gomme donne droit à 18 euros de réduction.

2. Combien pour le textile ?

L’aide s’étend de 6 à 25 euros. Pour les vêtements, le bonus minimum est de 6 euros, quand le maximum atteint 25 euros. A titre d’exemple, refaire une couture non doublée donne droit à 6 euros de bonus au total ; la réparation d’un trou, d’un accroc ou d’une déchirure permet de bénéficier de 7 euros de ristourne; un changement de zip, de 8 à 15 euros selon sa taille, et de doublure, de 10 à 25 euros selon la complexité du travail…

Ces bonus sont cumulables dans la limite de 60 % du montant de la facture. La réparation doit cependant coûter au minimum 12 euros pour que le bonus puisse s’appliquer.

3. Et pour les chaussures ?

...

Ce contenu est réservé aux abonnés ou aux adhérents de la mutuelle.

Vous pouvez trouver le code d'accès dans l'édition papier de Viva Magazine, en bas de page dans le cahier central.

Veuillez vous identifier pour afficher l'article. Veuillez vous identifier pour afficher l'article.