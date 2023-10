Le vaccin contre la grippe est disponible

Depuis le 17 octobre, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est lancée. Elle s’adresse prioritairement aux plus de 65 ans et aux personnes fragiles et peut être couplée avec le vaccin contre le Covid.

Personnes fragiles

Pour éviter de faire une forme grave de la grippe (qui nécessiterait une hospitalisation), la vaccination est recommandée à partir de 65 ans et pour toutes les personnes fragiles (atteintes d’un cancer, d’une maladie chronique…), les femmes enceintes. Dans ce cas, elle est prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie.

Face à la grippe et au Covid-19, la double vaccination est aujourd'hui ouverte. La vaccination reste notre meilleur outil pour prévenir la maladie, réduire sa propagation et protéger les personnes fragiles. Tous les professionnels de santé sont mobilisés. C'est entre nos mains !

Elle est aussi conseillée pour toutes les personnes en lien avec des patients fragiles, afin de ne pas leur transmettre la maladie.

Les gestes barrières (porter un masque, se laver fréquemment les mains, aérer les pièces…) protègent contre la grippe et le Covid. Santé publique France

Nouveautés 2023

Les personnes non prioritaires, mais qui souhaitent se faire vacciner, peuvent le faire depuis le 17 octobre, alors que les années précédentes, elles devaient attendre mi-novembre.

Autre nouveauté : les enfants à partir de 2 ans et jusqu’à 17 ans sans comorbidités ont accès à la vaccination, sur prescription.

Dans ces cas, le vaccin est remboursé à 65 % par l’Assurance maladie.

A l’automne 2024, un vaccin combiné grippe/Covid sera disponible.