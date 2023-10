La santé des femmes est une priorité de santé publique

« Faire de la santé des femmes une priorité partout dans le monde ». Tel est le credo du 24ème congrès mondial de la Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique (FIGO), qui se déroule à Paris du 9 au 12 octobre. Un événement qui rassemble les plus grands spécialistes de la question.

C’est une première ! Le 24ème congrès de la FIGO se déroule à Paris du 9 au 12 octobre avec pour mission de faire de la santé des femmes, un enjeu mondial de santé publique.

Au programme :

endométriose,

urgences obstétricales,

santé des nouveaux-nés,

mais aussi vaccination contre le cancer du col de l’utérus,

et un accès à l’IVG plus sûr partout dans le monde.

De son côté, le docteur Denis Mukwege, gynécologue congolais et militant des droit de l’homme, surnommé « l’homme qui répare les femmes », présent au congrès, a lancé un appel à l’action pour « mettre fin aux violences liées aux conflits ».

Nous appelons à une réflexion audacieuse et nouvelle pour mettre enfin un terme à l’utilisation totalement inacceptable de la violence sexuelle en tant qu’arme de guerre. Dr Denis Mukwege

Sur le front de l’endométriose, le professeur Philippe Descamps, chef du service gynécologie obstétrique du CHU d’Angers et vice-président de la FIGO, rappelle qu’il urgent d’accélérer le diagnostic et le traitement de l’endométriose. Cette pathologie qui touche 5 à 10% des femmes en âge de procréer. Mais la recherche avance et un test salivaire permettra d’obtenir un diagnostic rapide de façon non invasive. D’autres nouveautés seront révélées au cours de ce congrès. Des débats sur le dépistage du cancer de l’endomètre, la prévention du cancer du col de l’utérus par la vaccination et bien d’autres seront animés par de grands spécialistes.

A lire : Le grand livre de ma grossesse, le guide officiel du Collège national des gynécologues et obstétriciens, nouvelle édition, éd. Eyrolles, 29 euros.

Tous les renseignement sur figo.org, du 9 au 12 octobre, Porte de Versailles (75).

La Fédération internationale de gynécologie obstétrique (Figo) regroupe 131 pays répartis sur les cinq continents par le biais de leurs sociétés savantes. En France, c’est le Collège national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF) qui participe aux réunions.