Covid-19, le retour

On l’avait presque oublié et pourtant le revoilà. Le Covid-19 fait son retour en France avec un nouveau variant. Son nom de code ? Eris ou E.G.5.1.

Les chiffres de Santé publique font état d’une hausse des infections au mois d’août. Et ceci, dans toutes les classes d’âge.

Les quarantenaires sont les plus touchés (+38,8 %). Les régions les plus touchées sont la Nouvelle-Aquitaine (789 cas positifs entre le 31 juillet et le 6 août), l’Occitanie (730), l’Île-de-France (689), la Provence-Alpes-Côte d’Azur (638) et l’Auvergne-Rhône-Alpes (541).

Prévention

Côté prévention, pas de changement. Gestes barrières, notamment le port du masque pour les personnes testées positives ou symptomatiques. En particulier pour protéger les personnes fragiles, âgées, immunodéprimées, ou atteintes de certaines maladies chroniques.

L’isolement n’est plus obligatoire pour les personnes positives depuis le 1er février dernier. Mais le bon sens reste de mise. Contacter les personnes que vous avez fréquentées pour leur dire que vous avez le Covid. Appliquez les gestes barrières, et surtout d‘évitez le contact avec les personnes fragiles.

Et les tests ?

Depuis le 1er mars 2023, les tests de dépistage du Covid-19 ne sont plus intégralement pris en charge par l’Assurance maladie. Ils sont facturés 16,50 euros. Ils seront pris en charge à 70 % pour les personnes vaccinées. Pour les autres, les tests ne sont pas remboursés.

Les autotests, au prix de 3,35 euros, sont toujours disponibles. Mais il sont non remboursables et moins fiables que les antigéniques ou PCR.

Vaccination

La campagne vaccinale pour les personnes fragiles débutera mi-octobre, combinée à celle de la grippe (une injection dans chaque bras). Pour le Covid, trois vaccins sont disponibles : deux vaccins à ARN messager mis au point pendant le printemps par les laboratoires Pfizer et Moderna ainsi qu’un vaccin aux particules recombinantes, développé par Novavax en suivant les préconisations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Pour la grippe, quatre vaccins sont disponibles : Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra et Fluarix Tetra. Tous trois sont pris en charge chez les enfants sans comorbidités âgés de 2 à 17 ans révolus. (Journal officiel du 11 août 2023). Ainsi que Efluelda, remboursé à partir de 65 ans.

La campagne anti-Covid ne sera pas obligatoire. Elle est surtout destinée au public à risque, soit : les personnes immunodéprimées, les personnes présentant des comorbidités (obésité, diabète…), les personnes âgées de plus de 65 ans et les femmes enceintes.

A noter, il faut attendre 6 mois après une infection par le Sars-CoV-2 avant de recevoir une injection de vaccin Covid.