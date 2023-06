Deux millions de Français concernés par le Covid long

Fin 2022, plus de deux millions d’adultes étaient concernés par une affection de Covid long, selon une étude de Santé publique France.

Le Covid long apparaît généralement dans les trois mois suivant l’infection initiale au Sars-CoV-2 et se manifeste par « une altération du fonctionnement quotidien ».

Fin 2022, 8 % des personnes qui ont eu le Covid depuis plus de trois mois avaient encore des symptômes, ce qui représente 4 % de la population générale. Santé publique France

Covid long : quels symptômes ?

Santé publique France a analysé chez les participants les symptômes suivants :

trois mois après l’infection initiale : fatigue, toux, essoufflement, malaise après l’effort, fièvre intermittente, perte du goût ou de l’odorat, dépression, dysfonctionnement cognitif.

Chez les patients souffrant de Covid long, ces symptômes étaient persistants pendant au moins deux mois, ne pouvaient être expliqués par d’autres diagnostics. D’autre part, ils avaient un impact sur la vie quotidienne.

#CovidLong : 2 millions de personnes présentaient une affection post #COVID19 fin 2022

🆕 Premiers résultats d’une nouvelle étude sur la prévalence du COVID long présentés aux #RSPFrance⤵️ https://t.co/w3WaF84E4W pic.twitter.com/39jBadzPnL — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) June 21, 2023

Qui ?

Les femmes sont plus touchées par le Covid long (10,2 %) que les hommes (5,3 %). La prévalence est aussi plus élevée chez les personnes en recherche d’emploi (14,9 %) et chez les sujets ayant été hospitalisés pour Covid (18,6 %).

Santé publique France remarque que les personnes de plus de 65 ans sont 2 à 3 fois moins touchées par le Covid long que les autres. A l’inverse, la prévalence est très forte chez les personnes hospitalisées, puisque 18,6 % d’entre elles avaient encore des symptômes plus de trois mois après leur infection.

A noter, parmi les personnes atteintes d’un Covid long, 31 % présentaient une affection depuis plus d’un an. Une personne sur cinq (21,3 %) a été infectée avec le variant Delta (quatrième vague de juillet 2021) et plus de la moitié (53,2 %) lors des vagues du variant omicron (vagues après juin 2022).

L’étude de Santé publique France

Cette estimation a été obtenue à partir d’un échantillon aléatoire de 10 615 personnes âgées de 18 ans et plus et résidant en France métropolitaine entre septembre et novembre 2022 (âge moyen de 50 ans, 52 % de femmes). Parmi les répondants, 55,4 % ont déclaré une infection par le Sars-CoV-2 (confirmée ou probable) ; 48,3 % ont été infectés au moins trois mois avant l’enquête.