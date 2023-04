Vaccin anti-Covid : peu de perturbation sur les règles

Une nouvelle étude vient de confirmer que le vaccin contre le covid-19 ne perturberait pas les règles de manière significative.

Différentes études ont été menées car des femmes avaient signalé des perturbations de leurs règles, après la vaccination anti-Covid à ARN messager. Surtout des flux plus importants ou des retards.

Vaccin anti-covid-19 : 60,4 % de la population a reçu une primo-vaccination complète et une dose de rappel. Santé Publique France.

Études rassurantes

La dernière en date (une étude franco-britannique), ne mentionne aucun effet, à long terme, sur les menstruations.

Elle regroupe les données de plus de 12 000 femmes menstruées, avec enfants ou pas, de toute zone géographique et de tout âge. Elle confirme que s’il y a un effet sur les règles, il est de courte durée et n’entrainerait aucun danger pour la santé.

Ainsi, l’étude révèle qu’une femme sur cinq avait des troubles menstruels après avoir été vaccinée, donc 82 % n’avaient eu aucun changement à signaler.

A savoir : un effet secondaire est commun lorsqu’il touche 1 personne sur 10 ou plus.

Plus de risques chez les fumeuses

Néanmoins, les chercheurs ont observé plus de risques chez les femmes qui fument, qui ont déjà eu le Covid-19, ou qui n’utilisaient pas de contraceptifs contenant de l’œstradiol.

Pour les fumeuses, l’étude mentionne :

des cycles courts (inférieurs à 24 jours),

des règles plus longues (supérieures à 8 jours),

des menstruations plus abondantes,

ou encore des saignements entre les cycles.

Mais pas de changements inquiétants d’après les chercheurs.

Les auteurs estiment que les « perturbations de règles peuvent être fréquentes mais pas graves ».

L’étude a été pilotée par Alexandra Alvergne, chercheuse au CNRS.