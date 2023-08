Amiante : les cancers du larynx et de l’ovaire reconnus comme maladies professionnelles

Enfin, une bonne nouvelle pour les malades de l’amiante et la Fédération nationale des accidentés de la vie (FNATH). Les cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante sont désormais reconnus comme maladies professionnelles.

Création d’un nouveau tableau concernant les cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante.https://t.co/IKC6w7nzOF pic.twitter.com/7Y7j3RSMWw — FNATH (@FNATH) June 22, 2023

Quels sont les cancers concernés ?

Le décret paru le 11 août et publié au « Journal officiel » du 13 août, précise quels sont les cancers concernés :

cancers primitifs du larynx,

la dysplasie primitive de haut grade du larynx,

les cancers primitifs de l’ovaire à localisation ovarienne, séreuse tubaire, séreuse péritonéale.

La création de ce nouveau tableau des maladies professionnelles liées à l’amiante, permettra aux victimes ou leur famille de bénéficier d’une meilleure prise en charge et d’une indemnisation. FNATH

La Fédération nationale des accidenté de la vie (FNATH), se réjouit de cette nouvelle inscription au tableau des maladies professionnelles.

Dans quels métiers ?

Le décret précise aussi pour quels travaux :

isolation avec des matériaux contenant de l’amiante, leur pose, dépose, usinage, découpe, ponçage, manipulation,

des travaux de retrait d’amiante ou d’entretien d’équipements amiantés, ou encore réalisés dans des locaux exposant à de l’amiante, ou nécessitant le port de vêtements contenant de l’amiante.

Le délai de prise en charge (temps maximum écoulé depuis la fin de l’exposition) est de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition minimale de 5 ans.

Vers plus de reconnaissance en maladies professionnelles

Avec ce nouveau décret, les malades devraient être mieux reconnus et pris en charge. Seulement 130 demandes de reconnaissance du cancer du larynx en maladie professionnelle ont été examinées entre 2010 et 2020, et 6 pour les cancers des ovaires, selon les données de l’Assurance maladie.

Malgré l’interdiction de son usage en France depuis 1997, l’amiante représente aujourd’hui la deuxième cause de maladies professionnelles et la première cause de décès liés au travail (hors accidents du travail). Assurance maladie

Jusqu’à présent, seuls deux cancers liés à l’inhalation d’amiante étaient reconnus : le cancer bronchopulmonaire primitif et le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde. C’est donc une avancée pour tous ces malades qui souffrent du cancer du larynx et de l’ovaire.