« Aïe », la BD qui fait du bien, là où ça fait mal

Et si on riait de nos petits et gros bobos ? C’est le pari réussi de la bande dessinée « Aïe » qui aborde la douleur avec humour, mais de manière sérieuse. Un duo gagnant signé Patrick Sichère, rhumatologue à l’hôpital Lariboisière à Paris et Achdé, le dessinateur officiel de Luky Luke.

« Mieux un patient est informé, mieux il se soigne, soutient le docteur Patrick Sichère rhumatologue, et la bande dessinée est un moyen ludique de faire passer des messages. » Banco ! Car on rit beaucoup à la lecture de cet album croustillant et vitaminé. La douleur appréhendée avec humour, c’est donc possible !

Pourtant le sujet est très sérieux. Une personne sur cinq dans le monde, et près de 12 millions de personnes en France, sont concernées par des douleurs chroniques, selon la Société française d’étude et traitement de la douleur (SFETD). Deux patients sur trois ne sont pas soulagés par les traitements. Cette BD fait donc du bien. Un véritable antidouleur !

La douleur est “une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée, ou ressemblant à celle liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle”. Extrait de la BD « Aïe ».

Selon la définition de l’Association internationale pour l’étude de la douleur (IASP), dont est membre Patrick Sichère, la douleur est « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée, ou ressemblant à celle liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ». Il est précisé que « les douleurs sont classifiées selon leur nature et leur durée », et qu’elles reposent avant tout sur le ressenti du patient.

Marcel Hippocrate, le drôle de médecin

Pour parfaire nos connaissances sur la douleur, nous voyageons à travers le temps et l’espace, accompagnés par le docteur Marcel Hippocrate. Un sacré loustic ! Il faut dire qu’il débarque souvent comme un cheveu sur la soupe, apparaissant comme par magie. On le découvre arrivant d’Afghanistan sur le dos d’un bourricot, faisant de l’escalade sur Notre-Dame de Paris en plein Moyen-Âge…

Mais, à chaque fois sa science fait mouche ! Très érudit, il distille des anecdotes savoureuses.

Planche de la BD Aïe !

Saviez-vous que le génial Lewis Carroll avait puisé son inspiration pour Alice au pays des merveilles de ses horribles crises de migraines avec aura ? Aussi appelées migraines ophtalmiques, elles sont sources d’hallucinations. Pas étonnant alors qu’Alice voie un lapin en redingote s’engouffrer dans un terrier après avoir consulté sa montre à gousset !

Planche de la BD Aïe !

Ou encore, connaissez-vous les trépanations du Néolithique ? Nos ancêtres retiraient des morceaux d’os du crâne de leurs congénères avec un taux de réussite stupéfiant ! Une preuve que l’homme préhistorique a voulu très tôt jouer au docteur.

Bref, migraine, rage de dents, mal de dos, douleurs fantômes, sans oublier la fibromyalgie, la fissure anale ou les hémorroïdes, les auteurs ne reculent devant rien. Tout est expliqué, décortiqué, déchiffré, désossé, passé à la loupe et au scalpel, des dents aux vingt-six os qui composent notre pied.