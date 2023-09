Après les annonces du gouvernement sur le doublement possible de la franchise sur les médicaments, France Asso Santé s’est fermement opposée à cette hausse du reste à charge. L’association de représentation des patients et des usagers réclame d’ailleurs l’abandon de ce projet. Interview de Gérard Raymond, président de l’organisation.

Pouvez-vous rappeler ce que sont les franchises médicales ?

Gérard Raymond : Il s’agit d’une participation financière sur les médicaments, de laquelle tous les patients doivent s’acquitter. Appliquées à chacun d’entre nous, elles s’élèvent à 50 centimes d’euros par boîte de médicament. Avec un plafonnement de 50 euros par an. L’Assurance Maladie prélève automatiquement les usagers à travers leurs remboursements.

A combien s’élève l’augmentation prévue par le gouvernement ?

Gérard Raymond : Au cours de l’été, la Première ministre a évoqué un doublement de la franchise médicale. Celle-ci passerait donc de 50 centimes à un euro par médicament. Début septembre, le nouveau ministre de la Santé a indiqué que le plafond de 50 euros par an ne serait, quant à lui, pas augmenté. A l’heure actuelle, aucune annonce officielle n’a été faite. Nous sommes d’ailleurs en total désaccord avec cette façon de procéder. Et bien évidemment sur le fond de cette proposition. Mise en place pour soi-disant apporter une participation à l’équilibre financier de notre système de santé, elle ne fait que porter préjudice aux patients.

Dans une récente communication, vous déplorez à ce sujet que « les personnes malades vont une nouvelle fois trinquer ».

Gérard Raymond : Le fait de décider d’augmenter les franchises pénalise encore un peu plus ceux qui sont obligés de prendre des médicaments quotidiennement pour vivre. Pour eux, c’est la double peine. Les traitements leur sont prescrits parce qu’ils en ont besoin. Or ce prélèvement vient culpabiliser les malades. Et compliquer encore leur accès aux soins par des coûts supplémentaires.

Vous dénoncez également la façon dont le gouvernement a annoncé ces pistes.

Gérard Raymond : Nous pensions avoir mis en place un système de démocratie en santé. Or, ce n’est absolument pas le cas. Car dans ce nouvel exemple, la représentation des usagers de la santé n’a jamais été consultée. Ce qui doit pourtant être le cas lorsqu’il s’agit, comme ici, des dispositions du prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), ou de tout autre texte législatif. Cette façon de procéder remet en cause tout le système d’échange et de confiance qu’on pouvait espérer mettre en place entre les décideurs, les acteurs du système de santé et les patients.

Quels sont les arguments que vous auriez voulu leur adresser ?

Gérard Raymond : En premier lieu le fait que ce système de franchises remet en cause le système de solidarité et de répartition qui fonde notre système de santé. Et que nous sommes fermement opposés à leur augmentation. A notre sens, il est tout à fait possible de trouver des compensations de financement dans d’autres domaine. En taxant l’alcool et le tabac par exemple.