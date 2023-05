Les antidépresseurs, pas si efficaces contre les douleurs chroniques

Les antidépresseurs utilisés dans les douleurs chroniques ne seraient pas vraiment efficaces, d’après la revue scientifique Cochrane.

Une nouvelle étude parue dans la revue scientifique Cochrane et réalisée sur 30 000 patients prouve que l’efficacité des antidépresseurs est assez faible, quand ils sont pris en cas de douleurs chroniques.

Antidépresseurs et douleurs chroniques

Pour traiter les douleurs chroniques, comme la migraine, les céphalées de tension, la fibromyalgie…, les antidépresseurs sont des traitements couramment prescrits. Mais sont-ils réellement efficaces ? Pas vraiment, tend à prouver la dernière étude publiée dans la revue Cochrane.

D’ailleurs « Fin février, une analyse de 26 revues systématiques, publiée dans le « BMJ », n’avait pas non plus permis de dégager un haut niveau de preuve en faveur de leur efficacité antalgique, quelle que soit l’affection en cause » mentionne le Quotidien du médecin sur son site.

Quelles molécules ?

D’après les dernières études, la duloxétine était le seul traitement qui a montré de façon certaine une efficacité, même si elle reste modérée.

Le milnacipran a aussi montré un effet, « bien que la certitude des preuves soit inférieure à celle de la duloxétine », affirment les auteurs, suggérant des études supplémentaires.

En revanche, « il n’y avait pas suffisamment de preuves pour tirer des conclusions solides sur l’efficacité et l’innocuité de tout autre antidépresseur pour la douleur chronique », précisent les chercheurs, y compris l’amitriptyline, couramment utilisé.

En revanche, les chercheurs soulignent le manque de données concernant les effets secondaires de ces traitements. Ce qu’il faudrait étudier.

Conseil à son médecin

Cependant, seul le médecin pourra vous conseiller d’arrêter ou pas votre traitement d’antidépresseurs. Parlez-en avec lui.





Etude publiée dans la revue Cochrane : 176 essais cliniques analysés et près de 30 000 patients inclus, il s’agit de la plus grande analyse à ce jour, sur ce sujet. La majorité des études étaient contrôlées par placebo et à bras parallèles. Les pathologies les plus fréquemment représentées étaient la fibromyalgie (59 études), les douleurs neuropathiques (49 études) et les douleurs musculo-squelettiques (40 études). 25 antidéprsseurs ont été analysés.