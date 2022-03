Les Centres d’éthique clinique, vous connaissez ?

Quand envisager l’arrêt d’un traitement pour un malade en fin de vie ? Pourquoi pratiquer une stérilisation définitive chez une jeune personne ? Des questions éthiques se posent aux soignants quotidiennement, mais aussi aux patients. Pour aider à prendre une décision médicale difficile au plan éthique, et réfléchir à ce que soigner veut dire, des centres d’éthique clinique (CEC) existent dans les hôpitaux. Le Dr Nicolas Fourreur, Directeur du Centre d’éthique clinique de l’AP-HP, basé à l’hôpital Cochin, explique leur fonctionnement.

Dr Nicolas Fourreur, DR.

Qu’est-ce que le CEC ?

Dr Nicolas Fourreur : Le Centre s’est développé depuis vingt ans au sein des hôpitaux, pour tenter d’apporter une réponse à différentes questions éthiques que se posent les soignants, les patients et les familles. Il a pour ambition de permettre aux uns et aux autres d’exprimer leurs positions et leurs dilemmes au plan éthique.

Il répond au cas par cas, et en temps réel aux demandes qui lui sont faites. Dans l’équipe, juristes, sociologues, philosophes mais aussi citoyens… examinent les dilemmes qui se présentent, suivant une grille de lecture rigoureuse.

Car, ces questions complexes se situent aux confins de la médecine, du droit, de la philosophie et de la société toute entière, et se posent chaque jour à de nombreuses équipes médicales.

Quelle est l’origine de ces centres ?

Dr Nicolas Fourreur L’éthique clinique est née aux États-Unis dans les années 1970, sous l’impulsion du docteur Mark Siegler. Pour lui : « Savoir débattre d’une question d’éthique clinique fait autant partie des règles de bonne médecine que savoir prescrire le bon médicament. »

Le MacLean Center for Clinical Medical Ethics de Chicago était dirigé par le Pr Mark Siegler, fondateur de l’éthique clinique dans les années 1970.

En France, le concept a été importé par la cardiologue Véronique Fournier, qui a créé la toute première CEC à l’hôpital Cochin AP-HP, à Paris, en 2002, quand la loi sur les droits des patients est adoptée. Elle avait travaillé auprès de Bernard Kouchner pour donner naissance à cette loi. Elle a créé ce centre.

Le but des CEC : écouter la voix des patients et faire entrer les sciences humaines à l’hôpital.

C’est elle qui a posé les bases et qui a dû convaincre de l’intérêt de la démarche. Car l’ouverture à d’autres disciplines a bousculé les habitudes. Après 20 ans d’existence, j’ai pu prendre sa suite dans un contexte plus serein.

Concrètement, comment fonctionnent les CEC ?

Dr Nicolas Fourreur Plusieurs consultations existent en France, sous diverses formes, presque toujours dirigées par des médecins.

Le plus souvent, la consultation d’éthique est saisie par l’équipe médicale. Mais ce peut être aussi le patient lui-même, ou sa famille.

La question posée ou le cas présenté est examinée par un groupe pluridisciplinaire composé de soignants mais aussi de juristes, de sociologues, de philosophes, voire de citoyens parfois. Quel que soit le modèle, la pluridisciplinarité est essentielle. Chacun livre son opinion, basée sur les principes d’éthique qui sont : la bienfaisance (améliorer la santé du patient), la non-malfaisance (au minimum, ne pas lui nuire – primum, non nocere, disait Hippocrate), le principe de justice (égal accès aux soins et juste répartition des ressources de santé, mais aussi la loi ou les règles de bonnes pratiques, etc.) et enfin le respect de l’autonomie du patient. Puis, une décision aussi collégiale possible est prise.



50 saisines sont réalisées en moyenne chaque année dont :

60 % provenant de professionnels de santé et 40 % de patients ou proches.

Les saisines émanent de l’ AP-HP, mais aussi des structures sanitaires ou des Ehpad franciliens en dehors de l’AP-HP ou depuis la province. Les patients concernés sont en établissement hospitalier ou équivalent, dans le secteur médico-social (principalement en Ehpad) et parfois à domicile.

Le Covid a-t-il changé la donne ?

Dr Nicolas Fourreur Aujourd’hui, plusieurs consultations d’éthique clinique existent, et durant l’épidémie de Covid, plusieurs hôpitaux ont créé des cellules éthiques afin d’établir des « critères de soins et d’admission ». Car, pendant cette période, de nombreuses questions éthiques, notamment en Ehpad ont émergé, en urgence. La menace du « tri » des patients est rapidement apparue dans

les esprits. Mais, l’hôpital, a rarement aussi bien fonctionné sur un objectif commun de lutte contre l’épidémie.



Dès le 13 mars, le Centre d’éthique clinique de l’AP-HP (Cec) s’est organisé en « cellule

éthique de soutien ». Une permanence téléphonique 24 heures sur 24 s’est

ouverte au Cec. Les demandes ont été à la fois plus nombreuses, mais différentes

de celles reçues habituellement. Nous avons été sollicités davantage pour des questions que nous qualifions d’organisationnelles, comme :

• Comment rester éthique dans nos décisions si nous sommes obligés, par manque

de moyens, de choisir de traiter un patient plutôt qu’un autre ?

• Pour les personnes âgées en Ehpad : pourquoi un isolement pour des publics qui ne comprennent pas l’intérêt du confinement ? Faut-il interdire les visites ? …

Autant de questions auxquelles, il nous appartient de réfléchir aussi dans le cadre de notre métier.

A lire L’aide-mémoire de Véronique Fournier et Nicolas Foureur, paru aux éditions Dunod, présente dix cas d’éthique clinique et dix chapitres méthodologiques pour accompagner les soignants dans leur pratique au quotidien. Les repères proposés sont également utiles aux étudiants des filières médicales et paramédicales, ainsi qu’aux professionnels, soignants ou non, travaillant dans une structure d’éthique clinique hospitalière.