La Mutuelle de France Alpes du Sud a fêté ses 60 ans

Le 7 octobre dernier, la Mutuelle de France Alpes du Sud célébrait, à Curbans dans les Alpes-de-Haute-Provence, ses soixante années d’existence. L’occasion, pour les élus et les invités, de rappeler le chemin parcouru ainsi que les valeurs de solidarité et de proximité qui sont celles de la mutuelle depuis sa création.

Soixante ans… Déjà ? Et c’est vrai qu’elle a belle allure, celle qui a vu le jour en 1963, à Sisteron, lors de la fondation de la Mutuelle générale des travailleurs des Basses-Alpes (après que fut créée celle des Hautes-Alpes à Gap, en 1960). Et la soixantaine d’invités avait bien raison d’arborer de larges sourires, le 7 octobre dernier, à Curbans, pour souffler les 60 bougies.

C’est qu’il en a fallu de la ténacité pour que la petite structure, dont le siège n’a jamais quitté le 16, avenue des Arcades à Sisteron, devienne la grande dame qu’elle est aujourd’hui. Une grande dame remarquable qui, tout en grandissant au fil des ans pour devenir la Mutuelle de France Alpes du Sud (MFAS), a su préserver son identité, sa liberté. Et qui affiche fièrement sa volonté de proximité en étant la seule mutuelle des Alpes du Sud à avoir son siège sur place.

Du beau monde pour honorer la mutuelle

Autour des bénévoles, des salariés anciens et actuels, des élus de la mutuelle et du maître de cérémonie, Jean-Claude Eyraud, président de la MFAS, on pouvait remarquer la présence de Gérard Benoit, trésorier, ancien directeur puis président, de Gérard Serrault, ancien président, et de Laurence Allix, actuelle directrice.

Le maire de Sisteron, Daniel Spagnou, avait tenu à « témoigner de la reconnaissance de tous les Sisteronais envers une mutuelle qui fait énormément jouer la solidarité et rend de nombreux services aux personnes modestes ». Se pressaient aussi nombre de personnalités mutualistes : Jean-Paul Benoit, président de la Fédération des Mutuelles de France (FMF), Patrick Osenda, vice-président d’Oxance, Marie-Christine Guiseppi, vice-présidente de Solimut, et Lionel Le Guen, président de La Mut’ (services de soins et d’accompagnement).

@Eric Franceschi

Une mutuelle toujours aussi militante

Jean-Claude Eyraud a pris soin de retracer les grandes heures de la mutuelle, saluant cet « engagement collectif dont nous pouvons tous être fiers ». « Agir et intervenir auprès des élus et des pouvoirs publics pour maintenir et développer une Sécurité sociale de haut niveau est partie intégrante de notre conception politique de la santé, a-t-il rappelé également, car la santé est un droit (…). Le gouvernement projette de nouveaux déremboursements et de nouveaux transferts de charges vers les mutuelles (…). Nous devons combattre au côté du mouvement social pour défendre le droit de chacune et de chacun à la santé, partout sur le territoire. »

Nous devons être à la hauteur de nos prédécesseurs qui, en soixante ans, ont développé le mutualisme dans ces deux départements. Jean-Paul Benoit

Jean-Paul Benoit a, quant à lui, salué les 60 ans de la structure. « La Mutualité s’inscrit dans le long terme avec pour objectifs l’accès aux soins pour tous et la solidarité, a-t-il souligné. Nous sommes là depuis de très nombreuses années, grâce notamment à des hommes comme Louis Calisti (NDLR : ancien résistant, militant acharné du mouvement social et fondateur des Mutuelles des travailleurs). Nous devons être à la hauteur de nos prédécesseurs qui, en soixante ans, ont développé le mutualisme dans ces deux départements. Et j’ai une totale confiance dans les gestionnaires actuels pour perpétuer ce travail ! »

Gérard Benoit et Gérard Serrault, tous deux anciens présidents ayant œuvré au succès de la structure, ont aussi pris la parole. Le premier a notamment rappelé les mutations et les grands engagements de la MFAS et de ses salariés, et le second a mis l’accent sur les luttes incessantes contre les mesures régressives à l’encontre de la protection sociale. En levant son verre pour célébrer ce bel anniversaire, chacun avait conscience de l’énorme responsabilité de la Mutualité, et particulièrement de la Fédération des Mutuelles de France, dans la préservation des acquis sociaux et du droit à la santé pour tous.

La compagnie théâtre Mandin de Reillanne a fait participer les invités à une séance de théâtre forum sur des thèmes des déserts médicaux et de l’hôpital. ©Eric Franceschi

UN THÉÂTRE FORUM PERCUTANT

Les invités ont pu participer à une séance de théâtre interactif avec la compagnie Théâtre Mandin, de Reillanne. Trois scènes mettaient en lumière les problèmes rencontrés par les patients sur des thèmes comme les déserts médicaux, le manque d’information ou d’empathie dans le tourbillon du monde médical. Le public intervenait physiquement sur scène en une interaction passionnante, mettant en exergue des solutions souvent pertinentes. Une heure de théâtre forum percutant qui a enthousiasmé tous les participants.