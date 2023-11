Une nouvelle agence pour de meilleures conditions d’accueil à Saint-Jean-de-Maurienne

La Mutuelle Entrenous a déménagé son agence de Saint-Jean-de-Maurienne. Plus central et refait à neuf, ce site a vocation à accueillir tous les visiteurs dans de bonnes conditions de confidentialité et de confort.

« Grâce à un meilleur emplacement, moins excentré qu’auparavant, notre nouvelle agence de Saint-Jean-de-Maurienne attire plus de monde, s’enthousiasme Marie-Caroline Renzella, conseillère protection sociale à la Mutuelle Entrenous. C’est agréable de pouvoir échanger avec chacun des adhérents et des curieux venus pour la première fois. » Ouvert depuis l’automne, cet espace lumineux et rénové est situé au cœur du centre-ville, sur la place principale de la commune.

Avec ces nouveaux locaux, « la mutuelle dispose désormais d’un lieu plus spacieux et plus facile d’accès qui améliore les conditions de travail de Marie-Caroline et la qualité de l’accueil de nos adhérents, explique Margaux Maurin, directrice générale adjointe. La relation adhérent et la proximité sont au centre de notre organisation et nous avons à cœur de renforcer le lien social, et plus lar­gement, le lien humain, dans notre réseau d’agences de proximité. »

Bilan de protection sociale

Marie-Caroline Renzella reçoit le public tous les jours, avec ou sans rendez-vous, pour aborder tous les sujets liés la couverture santé. « Je m’assure tout d’abord que nous ayons les coordonnées à jour de de nos adhérents. Puis nous pouvons prendre le temps de regarder leurs garanties afin de s’assurer qu’elles correspondent toujours à leurs besoins. »

« Certains adhérents n’ont pas fait le point depuis plusieurs dizaines d’années. Or, leur situation a inévitablement évolué au fil du temps. C’est pourquoi il est indispensable faire un bilan protection sociale de chaque situation, dans l’idéal, une fois par an », complète Margaux Maurin. La venue en agence permet également de déposer en main propre une facture, faire une demande de devis, informer d’un changement de situation, etc.

Valeurs mutualistes

« Ce déménagement nous permet par ailleurs de nous rapprocher du magasin Ecouter Voir qui jouxte désormais notre agence et qui pratique des tarifs maîtrisés sur l’optique et l’audiologie. Il y a une véritable cohérence en termes de recommandations pour nos adhé­rents, puisque les centres Ecouter­ voir sont animés par les mêmes valeurs mutualistes que nous défen­dons », précise la directrice générale adjointe.

En complément de son agence en Maurienne, la Mutuelle Entrenous dispose de trois autres structures dans le département de la Savoie, à Aix-les-Bains, Albertville et Chambéry. Historiquement iséro-savoyard, l’ancrage de la Mutuelle Entrenous est également présent en Isère avec trois agences situées à Crolles, Grenoble et Voiron.

UNE NOUVELLE ADRESSE, DES HORAIRES IDENTIQUES

La nouvelle agence de Saint-Jean-de-Maurienne est située au 151 place du Forum. Les horaires d’ouverture restent inchangés avec un accueil du public par Marie-Caroline Renzella, conseillère protection sociale, les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et les jeudis de 11 h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 avec une permanence à l’entreprise Trimet de 9 h à 10h30.