« Il faut faire perdurer les valeurs de la Mutualité »

Directeur général adjoint de la Mutuelle des services publics depuis le mois de juin dernier, Christophe Bounous y a pratiquement réalisé toute sa carrière. Avec pour ligne de conduite : un engagement mutualiste sans faille.

“Tu verras, avec le temps, tu t’y feras !” Cette phrase, je l’ai entendue de nombreuses fois, au début de ma carrière », explique, en préambule, Christophe Bounous, directeur adjoint de la Mutuelle des services publics. « Cela sous-entendait que j’allais m’habituer à toutes les difficultés que peut rencontrer une mutuelle… Eh bien, je suis assez fier de dire que non, je ne m’y suis pas fait, et je n’ai pas passé trente années de routine. J’ai même la prétention d’en vouloir un peu plus », s’amuse le quinquagénaire.

Arrivé dans le monde mutualiste par hasard

Tout commence en 1993. Christophe Bounous est alors âgé de 25 ans. Nouvellement titulaire d’un diplôme d’études de comptabilité financière, il cherche du travail. Tout à fait par hasard, il postule à l’Union des mutuelles des services publics et de santé, et sa candidature est retenue. Notre homme effectue alors ses premiers pas en mutualité, un monde qu’il ne quittera plus.

En 2006, après un passage de trois années à l’Union de substitution des mutuelles de Provence, il devient comptable principal à la Mutuelle des services publics. Sept ans plus tard, il est chargé du service comptabilité paie, avant d’être nommé directeur financier en 2019. « C’est ce dernier poste que je viens tout juste de quitter pour devenir officiellement directeur général adjoint de la mutuelle », résume Christophe Bounous.

Solidarité et entraide

Après avoir passé presque trois décennies au sein du même or­ganisme, le mutualiste est loin d’être lassé. « On pourrait penser que je ne me suis occupé que de chiffres, mais ce n’est pas vrai. En étant dans une petite structure à taille humaine, nous fonctionnons en ayant chacun un rôle à jouer.

Nous tenons à faire perdurer nos valeurs et à transmettre l’histoire de la mutua­lité à nos collaborateurs les plus jeunes.

Comme au sein d’une famille, l’as­pect humain compte beaucoup. » Ce sont en effet les valeurs de la mutuelle qui l’animent. « On ne parle pas de clients ou d’as­surés, mais de mutualistes, précise le directeur adjoint. Nous tenons à faire perdurer nos valeurs et à transmettre l’histoire de la mutua­lité à nos collaborateurs les plus jeunes. Toutes nos réalisations ne se sont pas faites en un jour », rappelle celui qui n’exclut pas de reprendre des missions en tant que bénévole. Pour Christophe Bounous, finalement, le plus im­portant est que la Mutuelle des services publics reste toujours« au service des autres ».

SIHEM BOULTIF