« Le délégué est le trait d’union entre les adhérents et la mutuelle »

Les prochaines élections des délégués de la Mutuelle Entrenous se dérouleront au printemps. Bernard Magnin, lui-même délégué, nous rappelle en quoi ce poste bénévole est un des maillons essentiels de la mutuelle.

Quel est le rôle du délégué ?

Bernard Magnin : Elu pour quatre ans par les adhérents, le délégué re­présente leurs intérêts auprès de la mutuelle. Il siège aux deux assem­blées générales annuelles au cours desquelles il élit les membres du conseil d’administration, vote le rapport annuel de gestion, le rapport d’activité et le rapport moral de l’année précédente, ainsi que les éventuelles modifications statutaires. Il décide également des cotisations des adhérents et des prestations qui leur sont proposées.

Le délégué parti­cipe plus globalement à toutes les décisions qui concernent la vie de la mutuelle, son rôle est donc primor­dial. C’est le trait d’union entre les adhérents et la mutuelle. Il peut, par exemple, relayer les demandes des adhérents vers le conseil d’adminis­tration. Il permet ainsi à la mutuelle de mieux répondre à leurs besoins.

Qui peut candidater ?

B. M. : Toutes les personnes ma­jeures adhérentes de la mutuelle depuis au moins six mois peuvent se présenter aux élections des délégués. Il leur suffit d’écrire, dès aujourd’hui, une lettre ma­nuscrite à la Mutuelle Entrenous expliquant qu’ils souhaitent candidater pour devenir délégué de leur section.

Lors des prochaines élections, qui se dérou­leront au printemps, il y aura près de 70 délégués à élire.

Les 36 000 adhérents de notre mutuelle sont répartis en trois sections de vote : la section Savoie, la section Isère et une troisième section qui rassemble les adhérents résidant en dehors de ces deux départements. Il est également possible de déclarer sa candida­ture par mail à l’adresse suivante : contact@mutuelle-entrenous.fr, en indiquant bien « candidature délé­gué » en objet.

Dès réception de la lettre ou du mail par la mutuelle, l’adhérent est officiellement candidat. Lors des prochaines élections, qui se dérou­leront au printemps, il y aura près de 70 délégués à élire. Chaque ad­hérent recevra, d’ici là, la liste des candidats et le matériel nécessaire pour voter par correspondance ou par voie électronique.

Des formations sont-elles prévues ?

B. M. : Des formations dédiées aux délégués sont effectivement pré­vues chaque année. Certaines sont rendues obligatoires par le code de la mutualité. Nous organisons égale­ment des séminaires qui peuvent ré­pondre à toutes les questions que se posent les délégués.

Quels sont les enjeux des élections de cette année ?

B. M. : L’enjeu essentiel est que l’assemblée générale reflète le plus fidèlement possible les adhérents, avec des personnes jeunes ou moins jeunes, en activité ou retraitées. Ces délégués seront chargés, avec les ad­ministrateurs, de veiller à la poursuite de la mise en œuvre du plan straté­gique 2023-2026, et dont l’objectif est de garantir l’autonomie et l’indé­pendance de la mutuelle, ainsi que sa proximité avec les adhérents. Les nouveaux délégués, dont le mandat portera jusqu’en 2028, auront aussi la responsabilité de construire le plan stratégique pour la période qui ira au-delà de 2026.