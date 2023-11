Le CHU de Lille fête ses 70 ans

Le 3 octobre dernier se sont déroulées les festivités de l’anniversaire du CHU de Lille, modèle d’architecture et d’organisation unique. La Mutuelle SMH, fidèle à son ancrage historique aux côtés des hospitaliers, était partenaire de l’événement.

C’est le 3 octobre 1953 que « la Cité hospitalière » est officiellement inaugurée. Construite par l’architecte Jean Walter, s’inspirant des hôpitaux buildings américains, elle est alors le premier hôpital français regroupant, sur un même site, les soins, l’enseignement et la recherche. Citant Oscar Lambret, Albert Châtelet, Roger Salengro ou Claude Huriez, les discours de la cérémonie d’ouverture ont rendu hommage aux fondateurs de cette cité de la santé. La prise de parole du professeur Bernard Devulder, doyen honoraire de la faculté de médecine, a été particulièrement applaudie.

Les chiffres égrainés ont donné la mesure du chemin parcouru : le site rassemble aujourd’hui 12 hôpitaux sur 160 hectares, 16 200 professionnels, 242 métiers, et accueille 1,4 million de patients par an. Autre moment très attendu : le vitrail restauré de l’artiste André Dourdin a retrouvé la lumière dans le hall de l’hôpital Huriez. Inaugurée en 1953, l’œuvre d’art avait été remisée suite à la fermeture des étages supérieurs de l’établissement. Les 18 panneaux de verre de 7 mètres de long retrouvent une seconde vie.

Le personnel de l’hôpital à l’honneur

Si le patrimoine et l’histoire hors normes de l’établissement font la fierté de toute une région, les femmes et les hommes qui le font vivre ont été au cœur des célébrations. Frédéric Boiron, le directeur général du CHU l’a rappelé : « Nous sommes une communauté. C’est notre cohésion qui fait notre force au service des autres, dans cette chaîne qui caractérise l’hôpital public, le service public et la santé, une pièce maîtresse de l’édifice républicain et du modèle social auquel nous tenons. »

Le personnel du CHU se fait photographier sur le stand de la mutuelle SMH, où un photobooth est installé. ©Franck Crusiaux

Une grande fête a réuni les salariés et les étudiants sur le parvis de l’hôpital Calmette. Au programme : scène ouverte aux talents du CHU, concert de Jérémy Frérot, duo d’humoristes les Jumeaux… La Mutuelle SMH, fondée par et pour les hospitaliers du CHU de Lille, y tenait d’ailleurs un stand. La Mutuelle des hospitaliers assimilés et de l’action sociale naissait en 1974, de la volonté de constituer une mutuelle professionnelle. Sa présence au plus près des problématiques de celles et ceux qui font l’hôpital ne s’est depuis jamais démentie.