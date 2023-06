Une mutuelle solidaire avec ses adhérents

Contrats à adapter tout au long de la vie, complémentaire santé solidaire, commission sociale… La mutuelle multiplie les dispositifs solidaires à un moment où l’inflation s’envole. Prenez contact avec votre conseiller qui saura vous indiquer la couverture la plus ajustée à votre situation.

C’est dans son ADN. La Mutuelle Entrenous est une mutuelle solidaire et aime à cultiver ce lien avec ses adhérents. Les parcours de vie sont divers et les besoins en couverture santé évoluent tout au long de l’existence. C’est pourquoi la mutuelle contacte très régulièrement ses adhérents pour prendre de leurs nouvelles. Il s’agit aussi de savoir où en est leur nécessité en protection sociale. Et de faire un point sur leur contrat de santé.

« Cette dernière année, nous avons dû revaloriser les cotisations. Mais pour limiter cette augmentation liée à la hausse du coût de la vie, nous avons choisi de discuter avec les personnes couvertes par les garanties les moins équilibrées. L’idée étant d’envisager des contrats avec des tarifs plus bas pour elles », précise Glen Kergunteuil, président de la Mutuelle Entrenous.

Complémentaire santé solidaire

Les adhérents ne doivent pas hésiter à prendre contact eux-mêmes avec leur mutuelle. A tout moment, il est possible de changer de garantie. « La situation familiale peut avoir évolué, les revenus ne plus être les mêmes, comme lors d’un passage à la retraite, par exemple… Il ne faut pas attendre d’être en difficulté pour faire appel à nous », précise le président.

Pour ce faire, il suffit de se rendre en agence, le mieux étant de prendre rendez-vous, de téléphoner au 09 69 39 73 38 ou de prendre contact par mail : contact@mutuelle-entrenous.fr Si les revenus annuels des adhérents sont de moins de 9 203 euros, les conseillers peuvent aussi proposer la complémentaire santé solidaire. La Mutuelle Entrenous est en effet l’un des acteurs qui a fait le choix de proposer ce dispositif : le coût de la complémentaire santé peut alors être pris en charge par un financement public. Mais pour cela, il faut que les conseillers de la mutuelle puissent connaître la situation des personnes concernées.

Commission sociale

Autre dispositif solidaire : la commission sociale. Cette structure composée d’élus et de salariés de la mutuelle étudie les cas de reste à charge trop importants pour les adhérents. Le fonctionnement de la commission, qui se réunit au minimum tous les trois mois, voire plus en cas de nécessité, a été revu pour que les réponses soient le plus rapide possible.

« Les dossiers sont étudiés en toute confidentialité. Les personnes qui se réunissent ne vont connaître ni le nom ni l’adresse de la personne faisant appel à la commission », précise Glen Kergunteuil. Cette commission existe pour des dépenses exceptionnelles que les adhérents ne peuvent pas prendre en charge.

Accompagnement

Nouveau service : tous les dossiers qui arrivent en commission sociale se voient proposer un accompagnement social. « Nous proposons à l’adhérent concerné de faire un point avec un professionnel du social qui peut l’orienter vers différentes aides à mettre en place pour le soulager sur des sujets qui ne sont pas forcément du ressort de la mutuelle, comme le handicap ou la dépendance, et pour lesquels il existe des aides », poursuit le président. La commission peut être saisie par l’adhérent, un membre de sa famille ou un proche.

« L’argent de la mutuelle est l’argent que les adhérents nous confient, conclut Glen Kergunteuil. Nous sommes responsables vis-à-vis de ces sommes. C’est pourquoi nous accordons la plus grande importance à la maîtrise des frais généraux. A chaque décision, nous réfléchissons à ce qui nous paraît le plus juste. »