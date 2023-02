Nouvel accueil, nouveau bureau : la mutuelle avance 

Elus en décembre, les membres du nouveau bureau de la Mutuelle Entrenous se sont réunis dès le 12 janvier en séminaire. Objectif : établir la feuille de route des prochains mois.

Les membres du nouveau bureau de la Mutuelle Entrenous n’ont pas chômé lors de cette première réunion. « Nous avons redéfini les fonctions et les missions de chacun. Il s’agissait de faire avancer au mieux les divers sujets, explique le président de la Mutuelle Entrenous, Glen Kergunteuil. Nous en avons profité pour identifier les thématiques prioritaires des différentes commissions prévues en 2023 et nous assurer d’être efficaces. » Le premier semestre 2023 va être marqué par le travail d’élaboration du plan stratégique à horizon 2026.

Véritable feuille de route pour les élus comme pour les salariés, ce plan fixera le cap pour la mutuelle. Il s’articulera autour de trois axes. Premier axe : proposer les produits les plus proches des besoins des adhérents, aux tarifs les plus justes. Deuxième axe : faire évoluer les services et l’organisation de la mutuelle pour apporter une satisfaction optimale aux adhérents. Troisième axe : devenir un acteur reconnu de la protection sociale sur tous les territoires d’implantation de la mutuelle.

Représentations extérieures

Parallèlement à ce plan stratégique pluriannuel étudié par le nouveau bureau, la Mutuelle Entrenous a décidé de retravailler l’ensemble de ses représentations extérieures. Qu’elles soient au sein de la Mutualité Française de l’Isère, de la Mutualité Française Rhône-Pays de Savoie, d’Oxance, ou de partenaires locaux comme la librairie Jean-Jacques Rousseau, la Maison de l’Alliance, l’association Tremplin ou d’autres structures, chaque élu peut être le représentant de la mutuelle et siéger au sein des conseils d’administration.

« Il y a autant de manière de s’impliquer dans la vie de la mutuelle qu’il y a d’administrateurs et d’administratrices, reconnaît le président. Le but est que chacun puisse apporter ses idées et contribuer à servir l’intérêt des adhérents. » Les adhérents de Chambéry ont d’ailleurs pu découvrir, de leur côté, la toute nouvelle agence de Chambéry Comte Vert. Particulièrement fonctionnel, l’espace d’accueil a doublé de surface. Et une seconde conseillère est à la disposition des mutualistes. Cet accueil bénéficie, comme ceux des sept agences du réseau Mutuelle Entrenous, d’horaires élargis. Il ouvre dès le lundi à 9 heures du matin.

(*) Au premier rang (de g. à d.) : Alexis Martinet, trésorier adjoint, Marie-Claude Rège, secrétaire adjointe, Patrice Madoz, membre du bureau. Au second rang (de g. à d.) : Jean-Marcel Perrin, trésorier, Christine Boichet-Passicos, secrétaire, Glen Kergunteuil, président, Jean Tardy, membre du bureau, Michèle Moros, vice-présidente, Nicolas Martinez, vice-président.