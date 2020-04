Afin de gagner en notoriété et séduire une clientèle plus jeune, l’Optique et l’Audition mutualistes prennent un nouveau nom : Écouter Voir. Les 1 200 enseignes françaises, dont les quatre magasins des Alpes du Sud, s’adaptent ainsi aux secteurs très concurrentiels de l’op- tique et de l’audition tout en réaffirmant leurs valeurs.

« Il était nécessaire de se repositionner sur ces marchés avec un nom plus moderne qui suscite la curiosité, pré- cise Olivier Calzada, opticien mutua- liste à Digne-les-Bains (Alpes-de- Haute-Provence). Dans ce contexte, nous allons aussi repenser l’intérieur des magasins. Ils deviendront plus attractifs et conviviaux, avec un code couleur épuré. Nous voulons montrer une unité nationale pour en faire une force collective. »

Comme le terme « mutualiste » ne parle pas forcément aux jeunes générations, l’enseigne Écouter Voir veut leur révéler ses valeurs mutualistes en renforçant son engagement colla- boratif et la transparence de ses offres, en créant et en développant sa propre marque de lunettes (Juste), dont certaines gammes garantissent une fabrication française.

« Nous faisons découvrir l’esprit moderne du militantisme, mais tout en restant fidèle à nos valeurs de bien- veillance et de solidarité pour l’accès aux soins pour tous, poursuit l’opticien de Digne-les-Bains. Nous voulons mieux faire connaître notre expertise, notre professionnalisme et notre atta- chement à proposer au juste prix, les meilleurs services en audition et en optique. »

Sur le territoire, Ecouter Voir renforcera bientôt sa présence sur le secteur de l’audition avec l’ouverture d’un magasin dans les Alpes-de-Haute-Provence.