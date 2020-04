L’exigence de proximité qui anime la Mutuelle de la Corse l’a conduite à un maillage efficient du territoire de l’île et explique le redéploiement de ses forces en Balagne.

Nous avons rassemblé nos effectifs pour les mettre entièrement à disposition à L’Ile-Rousse qui reste un lieu de convergence des Balanins tout au long de l’année, explique Dominique Fratani, responsable du secteur individuel à la Mdc. Notre agence de Calvi a donc fermé ses portes le 10 janvier. Mobiliser deux conseillers sur un seul site nous permet d’assurer une permanence optimale, un salarié pouvant relayer l’autre en cas de congés, de maladie ou de tout autre imprévu.

L’agence de L’Ile-Rousse est ouverte le lundi, le mercredi et le jeudi de 8 h à 11h45 et de 13h30 à 17h15, ainsi que le mardi et le vendredi matin. Elle pourrait l’être aussi, sous peu, le mardi après-midi, demi-journée pour l’heure réservée, comme dans les autres agences micro-régionales de la mutuelle, aux tâches administra- tives. Son adresse reste pour l’instant inchangée mais, en quête de nou- veaux locaux, elle pourrait bientôt déménager pour s’installer à l’entrée de la commune.