Près de 2 000 enfants dorment dehors en France

Près de 2 000 enfants dorment à la rue, selon le dernier rapport de l’Unicef France et la Fédération des acteurs de la solidarité. Une augmentation de 20% par rapport à l’année 2022. Les associations dénoncent un manque criant d’hébergements d’urgence.

Le cinquième baromètre « Enfants à la rue » montre une explosion du nombre de mineurs n’ayant pu être accueillis dans des structures d’hébergement adaptées, malgré leur demande.

Les places en hébergement d'urgence sont insuffisantes❌



Depuis la fin de l'hiver, la situation des familles se dégrade avec une multiplication des remises à la rue.



Cette gestion "au thermomètre" de l'hébergement d'ugrence ne peut plus durer. ➡ https://t.co/6GVuOFYONJ pic.twitter.com/S2UKWeSFMH — UNICEF France (@UNICEF_france) August 31, 2023

Près de 2 000 enfants sans solution d »hébergement

Des enfants qui dorment dehors ? Une réalité en France. Près de 2 000 enfants sont contraints de dormir dans la rue car sans solution d’hébergement. Ce sont les chiffres du dernier baromètre de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) .

Dans la nuit du 21 au 22 août, 1 990 enfants dont 480 de moins de trois ans, sont restés sans solution d’hébergement à la suite de la demande de leur famille au 115.

Près de 80 % de ces 1 990 enfants ont déclaré avoir déjà dormi dans la rue la veille de leur demande, précisent Unicef France et la FAS.

Des chiffres sans doute sous-évalués car beaucoup renoncent à appeler le 115, ou ne connaissent pas son existence.

« On assiste à un double mouvement, celui d’une augmentation importante des besoins en hébergement en raison du contexte économique et des questions géopolitiques, et celui d’une volonté » de l’exécutif « de réduire le nombre de places d’hébergement », décrypte Nathalie Latour, directrice de la FAS sur Europe 1. « Cela crée une situation de tension extrêmement importante, et donc de nombreuses personnes, dont des enfants, à la rue ou dans des abris de fortune », conclut-elle sur la radio.

Familles hébergées

Les 3/4 des personnes hébergées, note le rapport, sont des familles (76%). Parmi les 78 352 personnes en famille hébergées au 22/08/23, 43% sont des couples avec enfants, 36% des familles monoparentales et 21% des groupes avec enfants. L’hôtel est la principale réponse apportée aux personnes ayant sollicité le 115 (toutes compositions du ménage).

Le principal motif de la demande mentionné par les personnes en famille lors de leur demande au 115 est le fait qu’elles dorment dans la rue (80%). Le nombre de personnes en fin d’hébergement chez des tiers ou mentionnant une absence de ressources a

augmenté entre le 31/01 et le 22/08.