Ciivise : une nouvelle équipe est nommée

Quatre personnalités sont nouvellement nommées à la tête de la Commission indépendante sur l’inceste (Ciivise). Objectif : former des professionnels pour proposer un parcours de santé aux victimes.

Après plusieurs mois de vacance et quelques remous, un quatuor siège désormais à la tête de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Ciivise. Il est composé de Maryse Le Men Régnier ex-magistrate et présidente de la Fédération France Victimes, Thierry Baubet, chef du service de psychopathologie de l’enfant à l’hôpital Avicenne à Bobigny, Solène Podevin présidente de Face à l’inceste et Bruno Questel, ancien député et maire, lui-même victime d’un viol étant enfant. La liste a été révélée par Sarah El Haïry, la ministre déléguée chargée de l’Enfance, de la Jeunesse et des Familles, dans un entretien au journal Le Figaro.

Les 4 membres du nouveau collège directeur de la CIIVISE Maryse Le Men Régnier Solène Podevin et remercient les pouvoirs publics et les membres de la CIIVISE de leur confiance. Ils travailleront en collégialité, en s'appuyant sur le travail réalisé.

Dans la tourmente

Depuis sa création en 2021, la commission avait recueilli près de 30 000 témoignages et émis 82 recommandations, fin 2023, avant d’être rattrapée par des polémiques. Elle était en crise depuis la mise en retrait brutale du juge pour enfant Edouard Durand, son co-président, en décembre dernier. A l’époque, l’exécutif avait décidé d’une nouvelle feuille de route pour la Ciivise. « La Ciivise a beaucoup travaillé sur l’inceste, il nous faut travailler aujourd’hui à d’autres formes de violences sexuelles : la pédocriminalité en ligne, la prostitution des mineurs… », avait indiqué en novembre dernier Charlotte Caubel, alors secrétaire d’Etat à l’Enfance.

Un enfant est victime d’un viol ou d’une agression sexuelle toutes les trois minutes.

Puis la commission avait dû faire face à l’éviction, en février 2024, de sa nouvelle vice-présidente Caroline Rey-Salmon – visée par une plainte pour agression sexuelle – suivie dans la foulée de la démission de son co-président, Sébastien Boueilh.

Nouvelle ère

La Ciivise reprend donc du service avec à sa tête un « collège directeur » composé de quatre personnalités spécialistes du monde de l’enfance et un objectif de « formation des professionnels pour proposer un parcours de santé aux victimes », a annoncé Sarah El Haïry.

Il n’a jamais été question d’arrêter les travaux de la CIIVISE. Les violences sexuelles sur des enfants touchent un sur dix. Il s’agit de l’affaire de tous.



Retrouvez ici mon interview pour

Les profils des quatre protagonistes apporteront une pluralité en plus d’une expertise.

Seules 3 % des plaintes pour viol sur mineur donnent lieu à la condamnation du mis en cause.

Rappelons que 60 000 enfants sont victimes, chaque année, de violences sexuelles. Autrement dit, un enfant est victime d’un viol ou d’une agression sexuelle toutes les trois minutes. Près de 70 % des plaintes sont classées sans suite. Seules 3% des plaintes pour viol sur mineur donnent lieu à la condamnation du mis en cause.

La Ciivise a été créée en mars 2021 par Emmanuel Macron pour formuler des pistes de politiques publiques après la publication du livre de Camille Kouchner sur l’inceste, La Familia grande, où Camille Kouchner dévoilait l’inceste commis sur son frère par le politologue Olivier Duhamel. Depuis sa création, elle a recueilli près de 30 000 témoignages et émis 82 recommandations fin 2023.