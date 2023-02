Santémut Roanne : le centre optique vise plus loin 

Depuis cinquante ans, à Roanne, le centre optique Ecouter Voir des Mutuelles de France Loire fait vivre ses valeurs au plus près des besoins de la population. Désormais installé au sein de l’espace santé, il bénéficie d’une visibilité accrue.

« Nous sommes là pour permettre aux gens de voir correctement et d’être bien dans leur vie quotidienne, pas pour gérer des profits », martèle Géraldine Gidrol, la responsable de la boutique. Depuis cinquante ans, à Roanne, le centre optique des Mutuelles de France Loire reste ancré dans sa philosophie mutualiste.

Créé en 1972 par la section roannaise des Mutuelles des travailleurs de la région lyonnaise, à l’initiative de Maurice Marchand, en lien avec les ouvriers de l’entreprise ARCT, le premier magasin s’établissait au 9, rue Jean-Jaurès. Trois ans plus tard, sa gestion est transférée à l’union des Mutuelles de France Loire. En 1982, la boutique est déplacée au 90, rue Mulsant, sous l’enseigne Mutoptic. Celle-ci intègre, en 2008, la Fédération nationale de la Mutualité Française et prend comme nom Les Opticiens mutualistes.

Une évolution notoire en 2018

L’année 2018 marque un tournant avec le déménagement au 14, rue Roger-Salengro, au sein de l’espace santé créé par Santémut Roanne. Puis l’enseigne change à nouveau de nom, en 2019, pour devenir Ecouter Voir. Désormais, le magasin abrite aussi un service dédié à l’audition. Situé à côté de l’agence de la mutuelle et d’un centre dentaire mutualiste en plein centre-ville, dans un secteur jusque-là dépourvu d’opticien mutualiste, le nouveau local a tous les atouts pour séduire.

Modernisé, plus lumineux, plus visible et plus accessible, il a doublé sa surface de vente. Des arguments qui l’ont aidé à attirer de nouveaux clients, ceux-ci découvrant par là même l’enseigne et ses valeurs. « Nous voulons favoriser l’accès à la santé pour tous, être au service des gens, leur apporter un plus qui corresponde à notre image, indique Géraldine Gidrol. Cinquante ans, ce n’est pas rien. Nous sommes opticiens mutualistes depuis le départ. Notre philosophie ne vise pas à servir les actionnaires. »

Un large éventail de clients

Du bénéficiaire de la CSS (complémentaire santé solidaire) et du 100 % santé, proposé lors de tout devis, à l’adepte des montures de grandes marques, la boutique reçoit un éventail très large de personnes en restant au plus proche de leurs souhaits. « Nous nous battons pour que les prix restent accessibles et nous réalisons toutes les démarches pour les patients, observe l’opticienne. On ne pousse pas à la consommation en changeant systématiquement les lunettes, ce qui étonne. Nous nous adaptons aux besoins et au budget de chacun. »

Quatre personnes, toutes titulaires du diplôme d’opticien-lunetier, composent l’effectif de la boutique. Le nouvel espace a développé l’informatisation et l’électronisation des appareils de mesure, ainsi que la technologie des montures, avec de nouveaux équipements pour l’examen de la vue et l’adaptation des lentilles, notamment. Situé au cœur du futur espace commercial Foch-Sully, le centre Ecouter Voir semble s’orienter vers des lendemains prometteurs.