MCRN : en avant la prévention !

La crise du Covid n’a pas permis à la MCRN de mener toutes les actions de prévention qu’elle aurait souhaitées. La mutuelle a donc décidé de reprendre le rythme habituel de ses initiatives. Objectif : encourager ses adhérents à prendre soin de leur santé.

« Nous avons choisi de tourner la page des années Covid. Nous souhaitons renouer avec les actions de prévention que la mutuelle proposait à ses adhérents. Avec cette période noire, on a oublié qu’on pouvait prévenir les pathologies. Et éviter de tomber malade en prenant soin de sa santé », explique Lucie Cassereau, vice-présidente de la Mutuelle MCRN et présidente de la commission prévention. Et de poursuivre : « Nous nous rendons compte que de nombreuses personnes ont pris des habitudes qui ne sont pas forcément les bonnes. Aujourd’hui, il faut relancer la machine… »

Recréer du lien

« Ces actions de prévention ont aussi vocation à recréer du lien entre nos adhérents », complète Anne-Sophie Vasseur, directrice de la MCRN. Début avril, le premier rendez-vous avait lieu à Nantes, autour du thème : « Comment alléger la charge mentale ? » Après la diffusion d’informations sur écran, les participants ont échangé sur la thématique du stress. Cet atelier permettra à chacun de trouver les ressources physiques, mentales et sociales nécessaires pour dépasser les situations de tension.

Présentiel ou distanciel

La Mutuelle MCRN a fixé plusieurs conférences pour l’année à venir (voir ci-dessous). Les sujets ont été choisis par la commission prévention. L’idée est de proposer un rendez-vous chaque mois en présentiel ou en distanciel (comme pour l’atelier « Gardez les pieds sur terre », qui présente des exercices de relaxation au saut du lit). Certains se dérouleront dans les locaux de la mutuelle, mais d’autres consisteront en randonnées, comme la balade prévue en octobre avec une diététicienne. Au programme déjà établi s’ajouteront d’autres rencontres. Sans doute une avec la caisse de prévoyance et de retraite des personnels SNCF, qui viendra présenter ses services.

Mutuelles de communes

La MCRN propose aussi des événements de prévention en lien avec ses collectivités territoriales partenaires. Le dernier rendez-vous a eu lieu à Batz-sur-Mer et a remporté un vif succès. « Dans ce cas-là, les actions décidées avec les communes ne sont pas limitées à nos adhérents, mais à l’ensemble de la population », précise Anne-Sophie Vasseur. De son côté, le centre dentaire MCRN-SSAM va organiser une formation pour les assistantes dentaires. Le but est qu’elles puissent animer elles-mêmes des ateliers.

C’est toute la mutuelle qui est en route derrière cette démarche de prévention. « A un moment d’autant plus important qu’on sait qu’en cette période de hausse des prix, de plus en plus de personnes risquent de renoncer à se soigner », conclut Lucie Cassereau.

Les prochaines conférences

Vendredi 2 juin, de 12 h 45 à 13 h 45 : « Se faire plaisir à l’apéritif sans culpabiliser ». mardi 19 septembre De 8 heures à 9 heures : « Gardez les pieds sur terre » (relaxation).

Mardi 3 octobre, de 10 heures à 12 h 30 : balade santé sur le thème de l’alimentation, en lien avec la Semaine bleue.

Mardi 7 novembre, de 12 h 30 à 13 h 30 : « Les perturbateurs endocriniens ».