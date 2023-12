Mutuelle Entrain et l’USCF : des valeurs sportives qui rassemblent

Mutuelle Entrain, partenaire de l’Union sportive des cheminots de France, était présente à ses côtés lors de la compétition internationale de tir sportif qui s’est tenue dans le Var, en octobre dernier.

Ce vendredi 20 octobre, le parvis de la résidence de vacances du comité central du groupe public ferroviaire de Saint-Mandrier (Var) a des allures de site des Jeux olympiques. Sur l’esplanade de la Paix, huit délégations alignées attendent la proclamation des résultats du Championnat international de tir sportif.

Cette compétition est organisée par l’Union sportive des cheminots de France (USCF) pour le compte de l’Union sportive internationale des cheminots (USIC). Elle rassemble des tireurs venus d’Allemagne, d’Autriche, du Danemark, de France, d’Inde, du Luxembourg, de Suisse et de Tchéquie.

C’est une joie de voir que les frontières tombent grâce au sport. Christophe Parel

Durant deux jours, ils se sont affrontés sur les pas de tir dans un esprit de grande fraternité. Car au-delà de la rivalité sportive, c’est avant tout la dimension conviviale qui a marqué cet événement. L’USCF a beaucoup œuvré pour que ce rendez-vous soit une réussite.

Christophe Parel, qui préside les deux institutions, USIC et USCF, se réjouit de cet engagement récompensé : « Il nous a fallu un an de préparation et le résultat est là. Tout s’est bien passé, c’est une joie de voir que les frontières tombent grâce au sport. »

Christophe Parel, président de l’USCF et de l’USIC, Annie Missonnier, vice-présidente de Mutuelle Entrain déléguée aux partenariats et à la communication, et Olivier Techec, président. © France Keyser

La mutuelle fédératrice de l’écosystème cheminot

Pour l’événement, l’USCF a pu compter sur Mutuelle Entrain, véritable fédératrice des acteurs de l’écosystème cheminot. Olivier Techec, président de Mutuelle Entrain, est bien sûr présent à Saint-Mandrier lors de la remise de médailles. « Nous défendons des valeurs de solidarité, d’entraide et de dépassement, qui sont présentes dans les actions de l’USCF. Le fait de les soutenir est normal pour nous », précise-t-il.

« C’est un plaisir de se retrouver ensemble, grâce au sport cheminot qui rassemble, au-delà des frontières, avec cette notion de collectif qui nous est chère », complète Annie Missonier, vice-présidente déléguée aux partenariats et à la communication de la mutuelle, également sur place.

Implication des bénévoles au service des sportifs

Ce type de rencontre, qui permet aussi de valoriser l’importance de la pratique sportive dans la prévention santé, vient donner tout son sens à cet engagement fédérateur. Parmi les bénévoles impliqués dans l’organisation de la compétition, Patrick Eychenne est conducteur de trains à Toulouse. Il est aussi trésorier du Comité Atlantique de l’USCF et délégué Mutuelle Entrain dans sa région.

Lors du championnat, il a joué les chauffeurs pour les athlètes. « Chaque matin à 7 heures, on accompagnait les tireurs sur le stand de tir à Toulon. On fait partie de l’événement, et on le vit de l’intérieur, c’est très enrichissant », explique-t-il.

Côté sportif, la France atteint la troisième place au classement général, derrière l’Allemagne et l’Inde. Les tireurs indiens remportent toutes les épreuves individuelles. Parmi eux, une athlète a même participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016, et un tireur sera en lice aux JO de Paris. « C’est très impressionnant, et il est par ailleurs important de mieux faire connaître ces compétitions de sport cheminot », conclut Olivier Techec.