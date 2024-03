Agir ensemble pour la santé publique

Dans la continuité de son engagement dans la campagne Secrets toxiques, Mutuelle Entrain s’allie avec l’une des associations du collectif, Alerte des médecins sur les pesticides (AMLP). Interview croisée d’Olivier Foucaut, administrateur de Mutuelle Entrain, et du docteur Laurène Millet-Malingrey, administratrice de l’AMLP.

Pourquoi Mutuelle Entrain a souhaité s’engager dans la lutte contre les pesticides ?

Olivier Foucaut : En tant qu’acteur de complémentaire santé, nous constatons le développement continu des maladies chroniques, dans toutes les tranches d’âge de la population, mettant en cause notre environnement et notamment les pesticides. De nombreuses études et rapports documentent et corro­borent ce constat.

Mutuelle Entrain a à cœur d’agir sur les déterminants de santé et, dans une démarche pré­ventive, de dénoncer les éléments qui aggravent l’état de santé de la population, comme nous l’avons fait pour l’amiante.

Notre mutuelle de cheminots a ré­cemment participé à l’organisation d’un colloque au Sénat pour se mobiliser aux côtés des associations, des mutuelles et de la société civile, et sensibiliser sur la crise sanitaire liée aux produits phytosanitaires : la santé environ­nementale est un enjeu, tout comme le dérèglement climatique et ses conséquences humaines (rareté et impureté de l’eau, pauvreté des sols, migrations des populations, etc.).

Ce qui nous différencie des assu­rances, c’est bien l’intérêt général, l’humain, le collectif : le rôle des mutuelles est aussi de sensibiliser le plus grand nombre sur des sujets de santé publique et éviter les coûts des crises sanitaires déjà subies par la population. L’engagement de Mu­tuelle Entrain doit se lire au regard de ces arguments.

De quelle manière la mutuelle s’implique-t-elle dans ce nouveau combat ?

O. F.: Notre objectif est de sensibi­liser nos adhérents, et au-delà les citoyens, à cette question, en nous entourant d’associations compé­tentes. Nous nous sommes ainsi rapprochés de Secrets toxiques, qui rassemble près de 70 associations dont Alerte des médecins sur les pesticides (AMLP).

La vision médicale et le message portés par cette organisa­tion sont particulièrement intéres­sants pour nous. La mutuelle par­ticipe au tour de France de Secrets toxiques qui consiste à organiser, partout sur le territoire, des actions et des débats avec des spécialistes précédés de la projection d’un film.

Pouvez-vous nous présenter l’association Alerte des médecins sur les pesticides ?

Laurène Millet-Malingrey : Elle est née en 2013 à la suite de l’ap­pel d’un collectif de médecins du Limousin, qui avaient constaté un taux anormal de lymphomes chez des pomiculteurs de leur région. Ils ont rassemblé un ensemble de documents scientifiques et mé­dicaux sur les pathologies de ces agriculteurs. L’objectif de l’AMLP est d’apporter une expertise scien­tifique pour mettre en évidence ce qui peut être dangereux pour l’en­vironnement et la santé.

Pourquoi ce rapprochement avec Mutuelle Entrain?

L. M.-M. : Nous serons présents aux débats organisés par Mutuelle Entrain dans le cadre du tour de France de Secrets toxiques. Il est primordial que ces échanges puissent exister. Le fait que la mutuelle et d’autres or­ganismes, qui se préoccupent de la santé publique, mettent en place ce type d’évènement permet de conti­nuer de sensibiliser la population à ces sujets. Car malheureusement, il y a encore beaucoup de désinforma­tion de la part de ceux qui commer­cialisent ces produits.

TOUR DE FRANCE SECRETS TOXIQUES

Plusieurs étapes du tour de France de Secrets toxiques, en présence d’Andy Battentier, directeur de la campagne, sont organisées dans les Vosges et dans la Meuse. Mutuelle Entrain invite ses adhérents à participer aux projections/débats portés par les associations « Nous voulons des coquelicots des Hautes Vosges », « Vosges nature environnement » et « Saulcy En Vert ».

