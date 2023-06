Des protections périodiques saines et accessibles à toutes

Forte du succès de son opération « Dans ma culotte », qui proposait des protections menstruelles sans substances toxiques et à prix avantageux à ses bénéficiaires, la Mutuelle Entrain a décidé de reconduire l’initiative cette année. Cette fois avec un nouveau partenaire : l’entreprise Mïu.

Le sujet de la santé des femmes et la mise en œuvre d’actions concrètes tiennent particulièrement à cœur les délégué(e)s et adhérent(e)s de Mutuelle Entrain. La Mutuelle a donc conclu l’an passé un partenariat avec la marque « Dans ma culotte ».

Son objectif : permettre aux bénéficiaires de la mutuelle de se fournir en protections périodiques responsables et dénuées de produits toxiques, à prix réduits. Lors de deux campagnes (du 8 mars au 8 mai 2022 et du 1er octobre au 30 novembre 2022), les femmes protégées par Mutuelle Entrain ont pu, grâce à un code promotionnel, profiter d’une réduction de 30 % sur tout le site de l’entreprise partenaire.

Lors de ces campagnes, 544 articles ont été achetés dont 90 % de produits réutilisables. Et grâce à cette initiative de la mutuelle, les bénéficiaires ont réalisé, au global, une économie de 7 000 euros, soit en moyenne près de 13 euros par commande. « Le but était de sensibiliser les femmes à l’utilisation de produits à la fois bon pour leur santé et pour l’environnement », explique Olivier Foucaut, membre du conseil d’administration de Mutuelle Entrain délégué à la prévention et à la promotion de la santé, et pilote de la démarche. « Nous n’avons eu que des retours positifs et une forte demande pour un renouvellement de l’opération », précise-t-il.

Une réduction toute l’année

Face à un tel succès, Mutuelle Entrain a donc décidé de reconduire l’opération. Cette fois, c’est avec l’entreprise marseillaise Mïu, menée par trois jeunes femmes attachées à l’éthique, l’environnement, la santé et les problématiques féminines, qu’un partenariat a été conclu.

Cette marque propose également toutes sortes de protections menstruelles réutilisables, sans substances chimiques ou perturbateurs endocriniens. Avec le code promo « entrainsengage25 », les bénéficiaires pourront profiter d’une réduction de 25 % sur tous les produits du site miu-cup.com/#, jusqu’au 30 juin inclus. Par ailleurs, les 100 premières commandes se verront offrir en plus un sac de lavage dès 30 euros d’achats et un protège-slip dès 60 euros d’achats. Passé le 30 juin, les bénéficiaires profiteront d’une réduction de 20 % tout le reste de l’année avec le code « entrainsengage20 ».

« Nous avons souhaité que le code promotionnel soit utilisable plus longtemps, ajoute Olivier Foucaut. Pour nous, évoquer la précarité menstruelle est également important. Mais l’objectif premier est bien sûr d’aider les femmes à accéder à des produits sains, respectueux de leur santé et de l’environnement. » Une démarche que semble suivre le gouvernement, qui vient d’annoncer le remboursement des protections périodiques réutilisables, achetées en pharmacie, pour les moins de 25 ans, à partir de 2024.

SIHEM BOULTIF