Une nouvelle organisation des agences de la Mutuelle Entrenous est en place. Objectif : répondre de manière encore plus ciblée aux adhérent(e)s, en favorisant une vraie relation de proximité, l’une des valeurs-phares d’Entrenous.

« Depuis le 26 octobre dernier, le fonctionnement de chacune des agences de la mutuelle a été revu, débute Pauline Michel, responsable coordination développement des ventes réseau individuel de la Mutuelle Entrenous. Les horaires d’ouverture et de fermeture s’adaptent au fonctionnement et à l’environnement des agences. Nous avons fait le choix de fermer le lundi pour permettre aux conseillères d’assurer un traitement rapide des appels téléphoniques et des demandes reçues par e-mail. En ce qui concerne l’organisation de la semaine de travail, certaines plages horaires sont dorénavant dédiées à l’accueil du public, d’autres aux rendez-vous, tout cela dans le respect du protocole sanitaire bien évidemment. Autre innovation, un système de sécurité est installé dans toutes nos agences avec, pour certaines de la vidéo surveillance. » Ce dispositif a été installé selon la réglementation Rgpd et les recommandations de la Cnil. Les images sont conservées un mois puis détruites.

Echanges directs

Tous les adhérents ont un accès gratuit aux services digitaux de la mutuelle. L’espace adhérent(e) est accessible 24 h sur 24 et 7 j sur 7 sur www.mutuelle-entrenous.fr/mon compte adhérent. Cet espace est personnel, sécurisé et très facile d’accès ! Pour créer son compte, il suffit de remplir un formulaire en ligne pour obtenir ses identifiants et accéder à son dossier ou visualiser ses remboursements.

La gestion de la relation avec l’adhérent(e) est la priorité de la mutuelle. Dans cette optique, des postes de téléconseillères ont été créés. « Ces collaboratrices répondent aux appels téléphoniques tous les jours de la semaine. Elles traitent également les demandes émises par e-mail sur contact@mutuelle-entrenous.fr ou via l’espace adhérent(e), indique Pauline Michel. Notre but est d’optimiser le traitement de toutes ces demandes. » Cette nouvelle organisation permet aussi aux conseillères de mieux recevoir les adhérents ou futurs adhérents lors des rendez-vous et de prendre le temps nécessaire pour bien répondre à toutes les questions dans le cadre du devoir de conseil. Ainsi, nos adhérents bénéficient d’une attention qualitative et peuvent vivre ce temps d’échange de manière beaucoup plus conviviale avec leur conseillère.

Nouvelles recrues

Dans le cadre de cette restructuration, « la mutuelle a recruté quatre personnes, souligne Pauline Michel. Il s’agit de Camille Mariette, chargée d’accueil à l’agence du Comte-Vert, d’Asma Redjeb, téléconseillère à l’agence Oméga de Chambéry, de Sophie Etcheverry, téléconseillère à l’agence d’Albertville et d’Iymen Lekbir, conseillère mutualiste à l’agence du Comte-Vert et à Aix-les-Bains. »

Sihem Boultif