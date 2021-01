Le 11 janvier, est arrivé sur le marché français, le nouveau vaccin Moderna, contre la Covid-19.

La Haute autorité de santé (Has), après validation par les autorités européennes, a donné un avis favorable à un second vaccin contre la Covid-19, celui du laboratoire Moderna.

Efficace à 94% contre la Covid-19

Le vaccin Moderna contre la Covid-19 utilise également la technique de l’Arn messager, comme celui de Pfizer-BioNTech. Son efficacité est estimée à 94 % après 2 injections espacées de 28 jours, 86 % chez les plus de 65 ans et chez les patients obèses, selon les études.

Conditions d’utilisation moins contraignantes

Le vaccin Moderna, possède deux avantages non négligeables : sa conservation moins contraignante que le Pfizer-BioNTech et son utilisation, prêt à l’emploi. Les deux injections doivent être administrées avec le même vaccin.

Environ, 50 000 doses ont été livrées le 11 janvier. Elles seront acheminées d’ici au 13 janvier dans les régions où le virus circule le plus, à savoir : le Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Les villes concernées sont Mulhouse, Colmar, Lons-le-Saunier, Besançon, Dijon, Moulins, Nice et Toulon.