« Les délégués sont des maillons essentiels de la mutuelle »

Les prochaines élections des délégués, qui ont lieu tous les trois ans, se dérouleront du 27 mai au 25 juin prochain. Joël Vignaud, président de la MCRN, invite les mutualistes à se porter candidats et nous explique en quoi ce poste bénévole est indispensable au bon fonctionnement de la mutuelle.

Quel est le rôle du délégué ?

Joël Vignaud : Je rappelle tout d’abord que, comme toutes les mutuelles, la MCRN n’a pas d’ac­tionnaires. Les décisions sont prises par l’assemblée générale et le conseil d’administration. Le délégué est un bénévole élu par les adhérents, son rôle est de siéger aux deux assemblées générales « annuelles que nous tenons, ainsi qu’à celle de notre mutuelle sœur, la MCRN-SSAM. Lors de ces réu­nions, les délégués élisent les membres du conseil d’administration, adoptent le compte rendu de gestion, les éven­tuelles modifications statutaires, et votent les cotisations et les prestations des adhérents. De cette façon, il participe aux décisions et contribue aux grandes orientations de la mutuelle.

Tous les adhérents âgés d’au moins 18 ans peuvent se présenter aux élections des délégués.

Mais ce n’est pas tout. Le délégué est aussi un ambassadeur. Il dé­fend les valeurs de solidarité de la MCRN auprès des institutions locales et les met en œuvre en organisant des actions de prévention et d’information au­près des adhérents, ainsi que des rencontres avec les associations et les mairies. Enfin, le délégué assure également une mission de porte-parole pour les adhérents. Il les représente et relaie leurs demandes et leurs propositions vers le conseil d’administration. Ce travail de proximité permet à la MCRN de mieux répondre aux besoins de l’ensemble de ses adhérents.

Qui peut candidater ?

J. V. : Tous les adhérents âgés d’au moins 18 ans peuvent se présenter aux élections des délégués. Trois réunions d’information sont pré­vues pour ceux qui envisagent de candidater : le 12 mars par visio­conférence, le 19 mars dans le sec­teur de Saint-Nazaire, et le 4 avril à Nantes (NDLR, renseignements et inscriptions: election@mcrn.fr). Après les élections, en septembre, une réunion d’information et de formation plus spécifique sur le fonctionnement de la mutuelle, de l’assemblée générale et du conseil d’administration est prévue.

Comment faire pour se présenter ?

J. V. : Les adhérents de la mutuelle vont recevoir un document par voie postale et par mail. Ceux qui souhaitent candidater devront remplir le feuillet d’inscription joint et nous le retourner avant le 19 avril. Le vote se fera ensuite entre le 27 mai et le 25 juin.

Je précise que chaque adhérent dispose d’une voix, qu’importe la nature de son contrat. Les adhé­rents recevront aussi un autre do­cument avec un bulletin de vote pour élire leurs délégués. Cette année, ils pourront également le faire par voie électronique. Enfin, le dépouillement se fera le 27 juin et la publication des résul­tats aura lieu au début du mois de juillet.

Quels sont les enjeux des élections de cette année ?

J. V. : Comme tous les trois ans, la finalité est fondamentale : c’est celle du renouvellement de nos délégués, qui sont les maillons essentiels de la MCRN. Comme dans la plupart des mutuelles, nous devons rajeunir nos représentants et nous rapprocher d’une parité réelle. Actuellement, nous avons 80 délégués pour 9 500 adhérents. Nous souhaitons conserver au mi­nimum le même nombre de délé­gués, même si nous en espérons davantage pour une représentati­vité encore meilleure de l’ensemble de nos adhérents !