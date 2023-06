Les élèves de terminale prennent le virage de la sécurité routière !

La Fête de la Vie et la Mutuelle SMH se sont installées au cœur de l’ensemble scolaire La Salle de Lille pour une journée de sensibilisation à la sécurité routière.

Chaque semaine, en France, 11 jeunes âgés de 18 à 24 ans meurent sur la route. Alcool, stupéfiants, vitesse, fatigue et téléphone au volant sont les causes majeures de ces drames. La Fête de la Vie, en charge de l’événement de ce 13 avril dédié à la sécurité routière, avait adapté ses stands et ses animations au public lycéen. Toutes les classes de terminale, soit près de 300 élèves, y ont circulé durant deux heures : il s’agissait de vérifier ses connaissances, d’éprouver ses réflexes ou de tester la voiture tonneau et l’impressionnant simulateur de chocs.

Encore secouée par cette brève expérience, Victoire témoigne : « Le choc feint une vitesse de 4 km/h, puis de 10 km/h… On n’ose imaginer ce qui se passerait à 60 km/h ou plus. » Sur le stand de la Mutuelle SMH, Valérie Crommelinck et Véronique Hoest ont proposé un quizz original sur l’écocitoyenneté au volant : l’occasion de rappeler, chiffres à l’appui, les conséquences d’une conduite à risque. Et aussi de montrer l’impact direct d’une conduite écoresponsable sur l’environnement. Quelles conséquences entraîne le fait de rouler avec des pneus sous-gonflés ? Par combien multiplie-t-on le risque d’avoir un accident quand on consulte son smartphone en conduisant ?

L’âge du permis et des sorties

Paul a répondu avec succès à presque toutes les questions car il sort de l’auto-école : « C’est important de réentendre ces données, parce qu’en terminale, on a l’âge de passer son permis mais aussi de sortir… »

Pour Philippe Delvallée, directeur de l’établissement, l’enjeu de cette journée est fondamental. « Si cet événement permet de sauver la vie de ne serait-ce qu’un jeune, alors ça valait le coup. Notre rôle n’est pas seulement de travailler l’aspect pédagogique et de viser la réussite scolaire, c’est aussi de construire des adultes et des citoyens responsables, attentifs aux autres. Tel est bien l’objectif de la sécurité routière : se protéger soi-même, mais protéger aussi les autres. »