Solimut Mutuelle de France a de nouveau participé cette année à l’opération nationale des Pères Noël verts du Secours populaire. Des centaines de cadeaux ont été collectés et seront distribués prochainement aux enfants des familles bénéficiaires de l’association.

Des sapins décorés aux couleurs de Noël trônent d’ordinaire en décembre dans les agences de la mutuelle Solimut. Des petits arbres au pied desquels les adhérents, les salariés et tous les volontaires sont invités à déposer des dons. Une magie bousculée cette année à cause de la Covid-19 et du confinement. Il n’empêche que la générosité a tout de même été au rendez-vous malgré ce contexte particulier. « La collecte de jeux et de jouets en faveur du Secours populaire est une tradition à Solimut Mutuelle de France et elle a été encore une fois un vif succès. Il y a eu une forte mobilisation de nos salariés, qui a compensé la baisse de dons des adhérents qui n’ont pas pu se déplacer », souligne Lucien Marchettini, président du comité d’animation mutualiste de Marseille.

Des jouets par milliers !

La dizaine de cartons contenant 120 jouets, 125 peluches et une vingtaine de paquets de friandises ont été récupérés par des bénévoles du Secours populaire le 15 décembre. « Ils seront dispatchés entre nos différentes antennes puis seront distribués aux enfants des familles bénéficiaires », précise Daniel Giraud, l’un des volontaires mobilisés, plein de reconnaissance face à la grande quantité de cadeaux. Cette collecte au siège marseillais de la mutuelle s’ajoute à de nombreuses autres, dont certaines organisées de façon spontanée par des particuliers et des entreprises. La tournée des ramassages est prévue jusqu’au 23 décembre prochain.

Une explosion de la demande avec la Covid-19

Cette année plus que jamais, le Secours populaire a fait face à une très forte demande. « La fréquentation de nos permanences d’accueil a augmenté de 45 % en moyenne pendant le premier confinement et les chiffres sont restés stables par la suite », glisse Hélène Veyron, chargée de développement au sein de l’association. Une hausse inattendue, conséquence directe de la crise sanitaire. Heureusement, un « élan de solidarité » a émergé au même moment, prenant la forme de dons financiers plus importants et d’une augmentation des collectes de denrées alimentaires, de produits d’hygiène et de vêtements.

Partenaire de longue date du Secours populaire, Solimut Mutuelle de France relaie ces actions auprès de ses adhérents, de ses salariés et de la population en général. Un rôle de facilitateur que la mutuelle souhaite accentuer. « Notre ambition est de créer des communautés d’adhérents qui mettraient en relation adhérents, mutualistes, associations, voire directement les populations les plus précaires. On souhaite donner un nouveau visage à la mutualité », souligne Jacques Ribeyre, secrétaire général de Solimut Mutuelle de France. Une aide plus que bienvenue pour le Secours populaire qui aura encore besoin de la générosité de tous afin de poursuivre ses actions en 2021 et bien après.

Agathe Perrier – Photo © Agathe Perrier