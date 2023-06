Prévention : les rendez-vous de l’été

Comme chaque année, Solimut est partenaire d’événements sportifs et culturels qui lui permettent de mener des actions de prévention auprès d’un large public. Promotion de l’activité physique avec le Mondial La Marseillaise à pétanque et le Tour de l’Ain, santé des jeunes avec le Delta festival… Faites votre choix parmi les rendez-vous prévention de l’été !

Mondial la Marseillaise

Il s’agit de l’un des événements sportifs les plus attendus à Marseille et en Provence. Le Mondial La Marseillaise à pétanque se tiendra cet été du 2 au 5 juillet. Une édition qui fêtera ses soixante-deux années d’existence et les trente ans de son partenariat avec Solimut.

« Tout le monde est le bienvenu, explique Pierre Guille, président délégué de la manifestation. C’est la seule compétition où chacun peut tomber de manière aléatoire contre un joueur du dimanche ou un champion du monde. » 160 000 spectateurs sont attendus pour encourager les 14 000 joueurs venus d’une vingtaine de pays. Dispatchés en groupes de trois (les triplettes), ils disputeront 3 000 parties, dans un esprit convivial et fraternel. Des valeurs communes à celles de la mutuelle.

Créer du lien social

« La santé passe par la prévention mais également par le sport et la culture, d’où notre présence. C’est aussi un moment qui nous permet de créer du lien social », précise Lucien Marchettini, administrateur de Solimut. Rendez-vous est donc donné au sein de l’espace dédié à la mutuelle pour prendre une collation ou se reposer entre deux matchs. Cette année encore, des triplettes participeront sous les couleurs de Solimut. « Elles se verront offrir leur inscription et un petit équipement, notamment un tee-shirt et un cochonnet », indique Lucien Marchettini.

L’objectif est d’atteindre la centaine d’équipes représentant la mutuelle, contre une trentaine en 2022. Qui sait si les prochains vainqueurs ne se retrouveront pas parmi elles ? « C’est toujours un grand nom de la pétanque qui gagne, glisse toutefois Pierre Guille. Mais en pétanque, un joueur n’a que deux adversaires : lui-même et le terrain ! »

Tour de l’Ain

Course cycliste emblématique du département, le Tour de l’Ain revient du 31 juillet au 2 août. L’équipe de Solimut va profiter de ces trois jours pour sensibiliser les spectateurs à l’importance du sport et d’une bonne alimentation pour la santé. La composition définitive des équipes de la compétition devra attendre la fin du Tour de France. Mais l’itinéraire de cette 35e édition est d’ores et déjà fixé. Elle sillonnera de nombreuses communes du département à travers trois étapes en trois jours, de respectivement 154, 124 et 137 kilomètres.

« L’Ain est un territoire très varié géographiquement, ce qui permet de proposer des étapes sportivement différentes en passant aussi bien par de la plaine que de la montagne. Toutes les catégories de coureurs peuvent donc se distinguer », souligne Philippe Colliou, directeur de la course.

Le sport, c’est la santé !

Outre le « naming » de la course et le parrainage du maillot jaune, la mutuelle disposera de son stand au sein du village départ. « Il sera équipé d’un vélo à smoothies : les visiteurs pourront pédaler pour se confectionner leur propre boisson. C’est un bon moyen pour nous de rappeler que le sport c’est la santé et d’aborder également les thématiques de l’alimentation et du bien manger », précise Christian Josserand, président du comité d’action mutualiste de l’Ain.

Chacun pourra en plus repartir avec quelques goodies (bob, brosse à dents, lunettes de soleil, éventail et boîte de premiers secours) pensés les plus utiles et écologiques possible.

De petits cadeaux seront aussi distribués aux spectateurs le long de la route : trois véhicules hybrides floqués aux couleurs de Solimut Mutuelle de France feront cette année partie de l’incontournable caravane du Tour de l’Ain.

Delta festival

L’été marque toujours le retour du Delta festival à Marseille, cette année du 24 au 27 août. En tant que partenaire de l’événement, Solimut sera une nouvelle fois présente auprès des 150 000 spectateurs. Si le but du festival est évidemment de faire la fête, là n’est pas l’unique objectif. « L’équipe du festival porte aussi l’engagement de mettre en avant la prévention auprès des jeunes. C’est pourquoi nous y participons », explique Carole Chaine, coordinatrice des projets santé chez Solimut.

La mutuelle disposera de son propre stand dans le « Village santé », où diverses animations sont déjà prévues parmi lesquelles deux vélos à smoothies, un parcours de simulation de conduite en état d’ivresse et sous l’effet de stupéfiants, ou encore un espace photo…

Les jeunes à l’honneur

« C’est l’occasion de faire connaître nos actions. Et notamment nos deux offres, l’une destinée à tous les étudiants et l’autre spécifiquement aux boursiers », souligne Carole Chaine. Ceux déjà adhérents peuvent d’ailleurs bénéficier d’un bon de réduction de 30 euros sur le prix d’entrée. Il suffit pour cela de remplir une demande directement sur le site du festival, dans la rubrique « Tickets ».

Lors de cette édition, placée sous le thème du rêve, Solimut fera, une fois encore, partie des intervenants du « Monde des possibles ». Cet espace d’échanges permet aux acteurs engagés envers les jeunes de défendre des idées concrètes visant à améliorer leur quotidien.

L’année dernière, la proposition de la mutuelle d’un remboursement des protections périodiques par la sécurité sociale avait été intégrée au Livre blanc du festival, remis en début d’année au ministère de la Santé, notamment.