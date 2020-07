On compte plus plus d’un million de joueurs à risque modéré en France, c’est moins qu’il y a cinq ans mais ils jouent de manière plus excessive, d’après une enquête de Santé publique France. Cette addiction est peu connue et très mal prise en charge.

L’addiction aux jeux est mal dépistée et très peu de structures existent pour la prendre en charge, en France. Pourtant, bien que les Français soient moins nombreux à jouer qu’il y a cinq ans, ils s’adonnent à cette activité de façon plus excessive selon le baromètre Santé publique France.

Plus de 47% des Français ont joué au moins une fois

Le choix de jeux est très large : loto, jeux à gratter, paris sportifs ou poker en ligne… En 2019, 47,2 % des Français âgés de 18 à 75 ans déclarent avoir joué au moins une fois à un jeu d’argent et de hasard, selon le dernier Baromètre de Santé publique France. Si l’on compare aux années précédentes, c’est moins 10%. Mais, l’enquête met en lumière davantage de joueurs avec un profil à risque.

En 2014, Santé publique France comptait 4,6% de joueurs problématiques contre 6% en 2019. Ce qui représente 1,37 million de joueurs problématiques. Une véritable addiction, selon les spécialistes.

Une addiction mal prise en charge

Pour le joueur excessif, cette addiction aux jeux peut avoir des conséquences dramatiques pour lui, dettes, abandon des autres activités, mais aussi pour son entourage. Car, l’enquête fait ressortir que les joueurs appartiennent à des milieux modestes. Ils sont fréquemment chômeurs. Pour toutes ces raisons, il est rare que ces personnes consultent pour une prise en charge. Ou alors très tardivement, quand arrivent les dettes. Peu de structures spécialisées dans ce type d’addiction, existent. Seul le numéro 09 74 75 13 13 est à la disposition des joueurs qui veulent se faire aider. Un site internet est à la disposition : Joueurs info service, avec un messagerie instantanée accessible 7j/7 de 8h à minuit.