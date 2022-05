Garantir à tous le droit aux vacances 

Afin de permettre à chacun de ses adhérents d’exercer son droit aux vacances, Mutuelle Entrain continue de développer son service dédié aux locations et aux séjours touristiques.

Accessible à tous, en ligne, par l’intermédiaire de l’espace adhérent de la mutuelle, ce service propose une offre diversifiée d’appartements, de maisons et de studios. « Au total, 12 locations, réparties sur huit sites sont proposées », explique Annie Missonnier, vice-présidente déléguée aux partenariats et à la communication de la mutuelle.

Selon elle, proposer des séjours pour les vacances à des prix solidaires, en partant du principe issu du Code de la mutualité d’après lequel les mutuelles participent au bien-être de leurs adhérents, est un vrai élément de différenciation. « Les mutuelles ne sont pas exclusivement cantonnées au remboursement de leurs frais de soins, mais peuvent aussi concourir à leur santé physique et mentale en leur offrant la possibilité de se maintenir en forme, ce que fait Mutuelle Entrain ! », ajoute-t-elle.

Locations, campings et voyages organisés

Parmi les destinations mises à diposition des mutualistes cheminots, le service vacances de Mutuelle Entrain propose des séjours sur l’île d’Oléron, à Sète, à Cagnes-sur-Mer, Six-Fours, Collioure, ou encore au Grau-du-Roi. Une gamme variée de locations, situées notamment à proximité de stations thermales, où il est possible d’effectuer des cures.

A noter que le site propose aussi des réservations de camping et des offres de voyages organisés. « Les prix sont réduits pour nos adhérents, le but étant toujours de leur offrir un maximum de choix, pour un coût moindre, afin de leur permettre, en particulier pour les moins fortunés, d’exercer leur droit aux vacances », indique Annie Missonnier.

Le service vacances de Mutuelle Entrain compte bien continuer d’étoffer son offre. Un groupe de travail planche sur sa modernisation et son développement. « Notre objectif est de faire en sorte que le plus grand nombre puisse bénéficier de vacances. Nous nous devons de permettre à nos adhérents (cheminots, mais aussi non cheminots) de partir à des tarifs plus abordables que ceux du secteur touristique marchand traditionnel. Car nous savons que beaucoup d’entre eux, notamment retraités, ne partiraient pas sans cela », conclut Annie Missonnier.

Fabien Soyez