Explosion des cas de rougeole dans le monde

Le nombre de cas de rougeole explose dans le monde, alertent l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Unicef. Une augmentation de près de 80 % au cours des deux premiers mois de l’année.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Unicef redoutent une grave épidémie de rougeole, qui pourraient toucher des « millions d’enfants » en 2022. En cause, la pandémie de Covid-19 et le retard de vaccination qui en découle.

La France est épargnée grâce à la vaccination et aux mesures sanitaires liées à la pandémie de coronavirus. Santé publique France.

Une augmentation des cas de rougeole dans le monde

Les organisations internationales n’ont cessé d’alerter ces deux dernières années. La pandémie de Covid a occulté les autres maladies et notamment la rougeole. Et, les cas sont en pleine explosion partout dans le monde. Un bond de 79% au cours des deux premiers mois de 2022. 17 338 cas de rougeole ont été signalés dans le monde en janvier et février 2022. Contre 9 665 au cours des deux premiers mois de 2021. Mais les chiffres sont probablement plus élevés. Car la pandémie a perturbé les systèmes de surveillance et notamment les services de vaccination.

Une « catastrophe absolue », d’après l’OMS.

Contre la rougeole : le vaccin est efficace

Le vaccin contre la rougeole, maladie très contagieuse et potentiellement mortelle, est le seul moyen fiable de lutter contre l’épidémie.

La rougeole est un des premiers signes qu’il y a des lacunes dans la couverture vaccinale mondiale. Catherine Russell, directrice générale de l’Unicef.

Les épidémies les plus spectaculaires ont lieu en Afrique et dans la région de la Méditerranée orientale. Les pays qui ont connu les plus grandes épidémies de rougeole depuis l’an dernier sont la Somalie, le Yémen, le Nigeria, l’Afghanistan et l’Ethiopie. La France est épargnée car le taux de vaccination est élevé.

Pourquoi un tel retard de vaccination ?

Selon l’OMS et l’Unicef, la pandémie de Covid-19 a considérablement perturbé voire interrompu les systèmes de santé, partout dans le monde. Particulièrement les services de vaccination. En 2020, 23 millions d’enfants dans le monde n’ont pas reçu les vaccins infantiles de base. Le nombre le plus élevé depuis 2009, et 3,7 millions de plus qu’en 2019, selon l’OMS et l’Unicef.

Le déplacement de millions de personnes en raison des conflits et des crises en Ukraine, Ethiopie, Somalie et Afghanistan, entre autres, augmente le risque d’épidémies auprès de populations déjà très affaiblies.