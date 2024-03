Trop de sucre dans les aliments salés

On constate encore trop de sucre dans les aliments transformés, même salés. Quelles conséquences sur notre santé ?

Les apports sucrants ont baissé depuis dix ans, dans les produits alimentaires. Pourtant, plus des trois quarts des aliments transformés salés, contiennent au moins un ingrédient sucré, avertit une étude de l’Agence de sécurité sanitaire sur plus de 50 000 aliments (Anses).

Alimentation trop sucrée

L’Anses mentionne dans son étude qu’en 2020, la majorité des aliments (77 %) comportait encore au moins un ingrédient sucrant. Le saccharose, équivalent du « sucre de table », est retrouvé dans plus de la moitié des produits alimentaires étudiés (58 %).

Pourquoi autant de sucre ?

Nous devrions consommer entre 25 et 50 grammes de sucre par jour (l’équivalent de 10 morceaux de sucre pour un adulte et 5 ou 6 pour un enfant). Or, les Français en consommeraient 70 grammes par jour. Organisation mondiale de la santé (OMS)

Les industriels utilisent du sucre dans les produits transformés salés « pour toute une série d’effets technologiques, par exemple pour contrebalancer l’acidité, comme conservateur ou comme colorant », explique l’Anses.

Mauvais pour la santé

Selon l’OMS, « nous devrions consommer entre 25 et 50 grammes de sucre par jour (l’équivalent de 10 morceaux de sucre pour un adulte et 5 ou 6 pour un enfant). Or, les Français en consommeraient 70 grammes par jour. » Ce qui n’est pas sans conséquence sur notre santé.

L’excès de sucre favorise le développement de certaines maladies : le diabète de type 2, l’obésité, l’hypertension, les maladies cardiovasculaires… Le sucre augmente le taux de triglycérides et de cholestérol dans le sang. Il peut aussi être à l’origine de certains cancers : côlon, estomac, pancréas, utérus et sein. En outre, il affaiblit nos défenses immunitaires en attaquant la flore bactérienne de l’intestin, et entraîne un vieillissement prématuré de tous les tissus de l’organisme, y compris de la peau.

Conseils

Pour limiter les apports en sucres ajoutés ou en sucres cachés, il est préférable de limiter les produits transformés et de cuisiner maison.

Enquête publiée le 19 mars : l’Anses a étudié, de 2008 à 2020, la composition de plus de 50 000 aliments transformés, sucrés comme salés, pour évaluer la fréquence à laquelle ils comportent des ingrédients sucrants. Ces derniers comprennent non seulement le classique sucre blanc (saccharose), mais aussi des édulcorants comme l’aspartame, ainsi que des sirops et jus de fruits.