Solimut Mutuelle de France vient de lancer l’opération « Mon panier de quartier ». Elle permet aux adhérents et aux salariés de la mutuelle de récupérer, chaque semaine, des paniers de fruits et légumes bio et locaux. Avec ce dispositif, Solimut entend offrir au plus grand nombre l’accès à une alimentation saine et de qualité.

C’est un rendez-vous hebdomadaire auquel Solimut Mutuelle de France espère voir le plus d’adhérents et de salariés possible. Chaque semaine, du nord au sud de Marseille, ils peuvent désormais récupérer un panier de fruits et légumes bio de saison, issus d’exploitations locales. L’opération baptisée « Mon panier de quartier », conçue avec Les Paniers Marseillais et le réseau de santé Oxance, a été officiellement lancée le 2 juin. Deux formules sont disponibles : un panier solo de 3 kilos par semaine (pour 31,30 euros par mois) ou un duo de 6 kilos par semaine (pour 63,10 euros mensuels). Tous deux se composent de fruits et légumes cultivés sans engrais chimiques de synthèse ni pesticides, et cueillis le matin même.

La santé et la solidarité au cœur du projet

À travers ce dispositif, actuellement réservé à Marseille mais voué à se déployer, la mutuelle souhaite inciter ses adhérents et ses salariés à adopter une alimentation saine et équilibrée. Et ainsi les aider à améliorer leurs conditions de santé. « Nous prenons en charge deux euros par mois sur les paniers de chaque abonné, précise Carole Hazé, présidente de Solimut Mutuelle de France. En plus des distributions, nous leur proposons aussi des ateliers autour de la nutrition et de l’accès au bien manger. » Très appréciés, ces ateliers permettent aux participants de découvrir des idées de recettes avec des produits frais. Si les conditions sanitaires sont favorables, des visites dans les fermes des producteurs devraient en outre être bientôt organisées.

En parallèle, pour toute adhésion à Mon panier de quartier, la mutuelle reverse deux euros par mois au Secours populaire. De quoi aider à pérenniser l’action de solidarité menée depuis 2018 par l’association et Les Paniers Marseillais, qui consiste à distribuer des produits bio aux familles en difficulté de Marseille. « Les personnes en grande précarité financière le sont souvent aussi d’un point de vue alimentaire. Avec ces paniers, elles bénéficient de produits à forte qualité nutritionnelle », appuie Laurence Suzanne, co-présidente des Paniers Marseillais. L’occasion pour Hélène Veyron, chargée de développement au Secours populaire, de rappeler que « l’accès à l’alimentation est un enjeu transversal quel que soit le revenu des personnes ». Un enjeu auquel a justement choisi de répondre Mon panier de quartier.

Agathe Perrier

Comment s’abonner à Mon Panier de quartier ?

Pour vous abonner à Mon Panier de quartier, il vous suffit de joindre Solimut Mutuelle de France au 06 64 53 50 38. Le montant des paniers est prélevé chaque mois en même temps que votre cotisation et reversé directement aux paysans participants.