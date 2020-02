Implantées depuis le début des années 2000 à Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise, l’optique et l’audition mutualistes se sont regroupées dans les mêmes locaux sous l’enseigne Ecouter voir, en plein centre-ville.

Le nouveau centre Ecouter Voir – issu du regroupement du centre d’optique mutualiste situé rue Henri-Maréchal et du centre d’audition mutualiste situé avenue de la Gare – a ouvert ses portes en novembre 2019.

Un espace de plus de 190 m2 aménagé au tout nouveau concept Ecouter Voir qui propose un lieu et un parcours créateurs de relation.

En optique, un parcours dynamique et relationnel en trois temps : une table d’accueil pour établir le contact et créer la relation, une table d’échange – dédiée à la découverte des besoins du client et à la présentation des solutions techniques – et de larges linéaires de montures, un espace de co-construction composé de la verrothèque – espace d’expertise et de technicité sur les verres – et d’une table conviviale et confortable dans un rapport collaboratif.

En audition, un espace différenciant, mettant en avant l’innovation et l’accompagnement : un accueil et un espace d’attente offrant confort et confidentialité, un espace « accessoires » permettant des tests, une cabine audio, sous le signe de l’expertise et de la technologie, pour des échanges conviviaux entre l’audioprothésiste et son patient. Des équipements et des services performants pour tous. Une salle de réfraction pour un bilan visuel complet.

Présentation d’un large choix de montures optique et solaire.

Une marque exclusive de montures « JUSTE », porteuse de sens et de valeurs : Origine France Garantie, éco-responsable.

Un espace dédié aux équipements de sports.Cabine audio équipée de matériel de haute technologie pour des bilans auditifs complets.

Des accessoires pour faciliter le quotidien.Possibilité de tiers payant intégral grâce à des accords avec de nombreuses mutuelles. Un centre entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.