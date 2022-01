Covid : les nouvelles mesures d’isolement

Alors que le variant Omicron, trois fois plus contagieux que le Delta, progresse en France avec plus de 200 000 contaminations par jour, le Gouvernement prend des nouvelles mesures d’isolement, à partir du 3 janvier.

Isolement allégé

Les personnes testées positives, mais ayant un schéma vaccinal complet (3 doses), devront s’isoler pendant sept jours quel que soit le variant, un isolement qui pourra être levé au bout de cinq jours en cas de test antigénique ou PCR négatif.

En revanche, pour les personnes non vaccinées ou ayant un passe sanitaire non valide, faute de rappel, l’isolement dure alors dix jours, sept en cas de test négatif.

Pour les cas contact entièrement vaccinés, l’isolement est désormais levé. Ils doivent se faire dépister immédiatement, deux jours plus tard, puis quatre jours après.

Pour les cas contacts non vaccinés ou avec un schéma vaccinal non complet : l’isolement sera de 7 jours.

Nouvelles règles d’isolement, DR, ministre de la Santé.

Nouvelles règles d’isolement, DR, ministre de la Santé.

Les règles d'isolement des personnes testées positives au #Covid_19 et des cas contacts s'allègent à partir de demain : elles sont "désormais identiques quel que soit le variant", Delta ou #Omicron, a détaillé le ministre de la Santé Olivier Véran dans le Journal du Dimanche #AFP pic.twitter.com/YHxJ9nnfTQ — Agence France-Presse (@afpfr) January 2, 2022

Ne pas bloquer le pays

Le ministre de la Santé justifie ces nouvelles mesures : « une nécessité pour éviter la paralysie de l’économie française. Si tout le monde est à l’isolement le pays est à l’arrêt ».

A l’hôpital, les soignants testés positifs ne seront plus isolés du tout, s’ils sont asymptomatiques quand ils travaillent en unité COVID, pour assurer la continuité des soins.

Si on gardait les mêmes règles, on bloquerait les hôpitaux en 24h parce que justement on est tous cas contact. Dr Patrick Pelloux, Président des médecins urgentistes de France.

Le but étant de limiter au maximum les nouvelles contaminations et la chaîne des cas contacts et d’isolements, pour éviter d’aboutir à une sorte de confinement indirect du pays, qui le mettrait dans une situation économique compliquée.

Omicron : ultra contagieux mais pas ultra dangereux ?

Les dernières études scientifiques britanniques sont plutôt rassurantes. Les derniers chiffres de étude de l’agence sanitaire britannique démontrent que le risque de faire une forme grave avec Omicron est 3 fois plus faible qu’avec le variant Delta. Les durées d’hospitalisation sont aussi plus courtes et les patients ont généralement moins besoin d’oxygène.



Mais la bonne nouvelle a des limites : Omicron n’est pas aussi virulent que Delta, mais il n’est pas inoffensif, pour autant. Car, il est bien plus transmissible que tous ses prédécesseurs avec davantage de personnes infectées. Ce qui risque de faire monter la pression à l’hôpital.

En France, 10 millions de cas Covid, et 123 851 décès depuis le début de la pandémie. Santé publique France.



L’étude met aussi l’accent sur l’efficacité de la dose de rappel contre les formes graves dues à omicron : elle est de 88%. En clair avec trois doses, on divise le risque d’aller à l’hôpital par 10.

Inconnue : combien de temps va durer la protection conférée par cette 3e injection ?

Lire aussi, les autres mesures : www.vivamagazine.fr/teletravail-rappel-vaccinal-jauges-renforcement-des-mesures-anti-covid/