L’hiver s’installe. Comment éviter d’être toujours fatigué, enrhumé, grippé ? Les astuces pour stimuler votre organisme et traverser les frimas en bonne santé.

Offrez-vous un cocktail de vitamines

Les vitamines sont vos alliées pour l’hiver, mais la star est sans conteste la vitamine C. Elle nous permet de mieux résister au froid et aux infections. On en trouve dans les oranges, les kiwis… Préparez-les vous-même en jus, en salade… et dégustez-les tout de suite, c’est meilleur qu’en comprimés ! Les apports recommandés sont de 110 milligrammes par jour, pas plus, pour un adulte (deux oranges). Les choux (le brocoli surtout), le persil et le poivron en contiennent également beaucoup. Attention, c’est une vitamine fragile qui supporte mal la cuisson, mieux vaut donc la consommer dans les aliments crus. Associez à la vitamine C la provitamine A (bêta-carotène de son vrai nom), que vous trouverez dans le foie, les carottes, les épinards, les abricots secs, la laitue, les cornichons, les brocolis. Pour stimuler le système immunitaire, la vitamine B9 est particulièrement recommandée. Il y en a dans le poisson, le cresson, les noix, le brie (par exemple) et les céréales complètes.

N’oubliez pas les oligoéléments

Le zinc et le sélénium. Ces deux oligoéléments sont indispensables l’hiver. Une carence en zinc expose aux infections respiratoires et au rhume. Il est présent dans les huîtres, les poissons, les viandes, le pain complet, les légumes verts et les lentilles, lesquelles apportent du fer en prime. Quant au sélénium, on en trouve dans le thon au naturel, le foie de veau, les moules cuites à l’eau… Prenez du magnésium. Naturellement, en consommant des coquillages, des céréales, des amandes, et craquez pour le chocolat noir (absolument), qui est également riche en fer et qui donne un coup de fouet au moral.

Buvez, inhalez !

En hiver, l’air est souvent sec, surtout à l’intérieur des maisons. Il est important de boire beaucoup d’eau, régulièrement, en petite quantité (entre 1,5 et 2 litres par jour). Vous pouvez diversifier vos apports en liquide en alternant eau, thé, infusions, soupes… Si vous êtes enrhumé, boire fluidifiera les sécrétions. Vous pouvez aussi humidifier l’air de votre maison avec des huiles essentielles à base d’eucalyptus, de thym ou d’extrait de benjoin. On les trouve dans beaucoup de pharmacies. Choisissez de préférence des huiles certifiées de culture biologique. Si vous n’avez pas de diffuseur, vous pouvez utiliser tout simplement des récipients remplis d’eau que vous disposerez près des sources de chaleur.

Bougez, sortez !

Profitez de la lumière naturelle (de 11 heures à 16 heures, après les rayons du soleil déclinent), c’est bon pour le moral. Allez vous aérer en pleine nature ou dans votre parc favori. N’abandonnez pas le sport, au contraire, en hiver on a tendance à emmagasiner des calories en restant calfeutré au coin de la cheminée. Il faut continuer à éliminer si l’on veut éviter un régime sévère une fois les beaux jours revenus.