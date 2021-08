On soigne de mieux en mieux les cancers en France, mais il subsiste des disparités importantes, en fonction du sexe, de l’âge et du type de tumeur, d’après l’Institut du cancer (Inca), qui a publie ses résultats.

Quels sont les cancers qui ont un bon pronostique de guérison et ceux qui inquiètent ? L’Inca dresse un état des lieux. Ces nouveaux chiffres portent sur des maladies diagnostiquées entre 1989 et 2015 avec une analyse de la survie jusqu’en 2018. Ils ne tiennent donc pas compte de la période de la crise Covid.

plus de 1000 nouveaux cas de cancer sont recensés chaque jour, en France (380 000 par an), ainsi que 157400 décès annuels. Inca

Amélioration de la survie pour presque tous les cancers

Les chiffres de l’Inca démontrent une amélioration de la survie pour presque tous les cancers, surtout pour les hémopathies, dont dix d’entre elles (44 % des nouveaux cas) présentent une survie nette à 5 ans supérieure à 80 %.

En revanche, la leucémie aiguë myéloïde présente, elle, des résultats beaucoup plus défavorables (survie de 27 % à 5 ans).

Pour les tumeurs solides, les résultats sont plus hétérogènes. Le cancer ayant le pronostic le plus favorable est celui de la thyroïde (96 %) ; alors que le glioblastome et le cancer pulmonaire à petites cellules ont les taux de survie les plus faibles (7 %). On observe cependant une amélioration…

de la survie nette à 5 ans pour 35 localisations des 41 tumeurs solides étudiées. C’est pour le cancer de la prostate que l’on observe la plus forte progression (+ 21 points de survie), Pour les cancers les plus fréquents (sein, poumon, colo-rectaux), les gains de survie sont respectivement de 9, 11 et 12 points sur la période.

Pour l’Inca, ces évolutions favorables sont dues à des diagnostics plus précoces, un meilleur ciblage des thérapeutiques, de nouveaux traitements innovants, et une surveillance accrue des patients.

la majorité des cancers serait évitable grâce à une meilleure prévention. Inca

Cancers de la vessie et de l’utérus : tendance défavorable

Deux cancers sont à surveiller à cause d’un recul de la survie à 5 ans : le cancer de la vessie (- 5 points), surtout chez les jeunes, et celui du col de l’utérus (- 3 points), pour les femmes de plus de 50 ans. “Il s’agit là d’un effet ‘paradoxal’ du dépistage, explique l’Inca. En effet, il permet de détecter des lésions précancéreuses (entrainant une diminution de l’incidence des cancers invasifs) et des cancers à un stade plus précoce et donc curable et d’améliorer les chances de guérison (ce qui est observé chez les femmes de moins de 50 ans). Avec la diminution du nombre de cancers invasifs la proportion de cancers diagnostiqués à des stades avancés (chez des femmes non dépistées), donc plus agressifs augmente.”

Homme/femme, des différences

Un meilleur pronostic chez les femmes

L’étude montre par ailleurs des disparités en fonction du sexe, presque toujours en faveur des femmes. Les écarts les plus importants sont constatés pour la localisation lèvre-bouche-pharynx (+ 15 points de survie chez la femme), suivis du syndrome myélodysplasique et de la leucémie myélomonocytaire chronique (+ 10 points), du cancer de l’estomac (+ 8 points), et du cancer du poumon (+6 points). Seuls les cancers de la vessie et des cavités nasales ont une survie plus élevée chez les hommes.

Pour l’Inca, ces écarts peuvent s’expliquer notamment par “une sensibilisation plus marquée des femmes à la prévention et au dépistage permettant des diagnostics plus précoces ; une exposition plus forte des hommes aux principaux facteurs de risque de cancers (notamment le tabac et l’alcool) ayant comme conséquence une prédominance de certaines sous-localisations anatomiques ou de certains types histologiques de cancers de pronostic plus défavorable”.