La 23e édition de la semaine de prévention et de dépistage des cancers de la peau qui a lieu du 14 au 18 juin, est l’occasion de rappeler l’importance de la prévention notamment l’auto-examen minutieux de la peau.

80 000 cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année en France. Pourtant, certains sont évitables grâce à la protection contre les UV et à l’auto-observation attentive de la peau, rappelle le Syndicat national des dermatologues et des vénérologues (Sndv).

« bien que presque tout le monde sache qu’une exposition excessive au soleil puisse être néfaste, trop peu de gens se protègent dans la pratique » avance le docteur Luc Sulimovic, président du Sndv.

Savoir reconnaitre les signes d’un cancer de la peau

Quels sont les signes qui doivent alerter ? Les dermatologues conseillent d’appliquer la méthode ABCDE, c’est-à-dire d’observer sa peau nue de la tête aux pieds, sans oublier « les zones peu visibles où peut se cacher un mélanome (oreilles, ongles, plante des pieds, espaces entre les doigts, organes génitaux…) ».

A comme asymétrie : grain de beauté de forme ni ronde ni ovale, dont les couleurs et les reliefs ne sont pas régulièrement répartis autour du centre ;

B comme bords irréguliers : les bords sont déchiquetés, mal délimités ;

C comme couleur non homogène : la couleur du grain de beauté perd son homogénéité, des zones dépigmentées apparaissent, voire des taches grises, rouges ou bleues ;

D comme diamètre : la taille du grain de beauté augmente (le mélanome a généralement une taille supérieure à 6 mm) ;

E comme évolution : changement rapide de taille, de forme, de couleur ou d’épaisseur.

Si vous observez au moins un de ces signes, il est urgent de consulter un dermatologue.

Les mélanomes cutanés, les cancers de la peau les plus graves, sont en augmentation constante depuis 50 ans. Sndv

Prévention solaire

N’oubliez pas la prévention, cet été pour profiter du soleil en toute sécurité : recherchez l’ombre et évitez le soleil entre midi et 16 heures. Protégez-vous en portant t-shirt sombre, lunettes et chapeau. Appliquez régulièrement de la crème solaire et protégez tout particulièrement les enfants : « les coups de soleil et les expositions répétées durant l’enfance sont une cause majeure du développement de cancers de la peau à l’âge adulte (mélanomes) », rappelle le Sndv.

A noter

Les personnes les plus à risque : les peaux claires, les cheveux roux ou blonds, les yeux clairs et si vous bronzez difficilement ; si vous avez plus de 50 grains de beauté sur l’ensemble du corps ; si vous avez reçu des coups de soleil sévères depuis votre enfance et si vous avez des antécédents familiaux ou personnels de mélanome.

Plus de renseignements sur la Semaine de dépistage des cancers de la peau www.sauver-sa-peau.fr