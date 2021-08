La Haute autorité de santé (HAS) recommande une troisième dose de vaccin contre le

Covid-19, pour les personnes de 65 ans et plus, et toutes celles qui présentent

des comorbidités. Cela représente environ 18 millions de personnes.

La HAS préconise un rappel de la vaccination anti-Covid pour les 65 ans et plus et les personnes avec des comorbidités, augmentant le risque de formes graves du Covid-19. Et, ce quel que soit leur âge.

Cette campagne de rappel est en cours en Israël. Aux États-Unis, une troisième dose de vaccin sera proposée dès le 20 septembre pour tous les adultes.

Booster l’immunité

Afin de booster l’immunité vis-à-vis du variant Delta, à partir de 65 ans et pour les personnes souffrant de diabète, obésité, insuffisance cardiaque ou respiratoire une 3ème dose de rappel sera recommandée. Les malades du cancer, en cours de traitement, patients dialysés, transplantés d’organes, ou encore ceux atteints de trisomie 21 sont eux aussi concernés. (voir toutes les pathologies concernées sur le site de la HAS).

A noter : les personnes immunodéprimées sévèrement ayant déjà reçu une 3e dose, pourront recevoir une dose supplémentaire. Au même titre que, celles qui ont été vaccinées avec le Jansen ou qui ont été infectées par le Covid, ce sera pour elles, une 2e dose. C’est pour cela qu’il vaut mieux parler de dose de rappel.



De plus en plus d’études prouvent qu’il y a une légère baisse de l’immunité, surtout chez les personnes âgées et immunodéprimées, 6 mois après la vaccination.

Quand ?

Une campagne d’information sera lancée en septembre et la HAS préconise dans son rapport, d’injecter cette dose en même temps que le vaccin contre la grippe saisonnière, donc plutôt en octobre.



L’idée est d’éviter aux personnes de se déplacer deux fois pour se faire vacciner et de bénéficier des deux vaccins en même temps.

Un délai d’au moins six mois devra être respecté entre la fin du schéma vaccinal complet et l’administration de cette nouvelle dose. Mais pour les personnes ayant été vaccinées avec le vaccin unidose Janssen, la HAS préconise ce rappel « à partir de 4 semaines après la première injection ».

L’autorité de santé recommande d’utiliser exclusivement des vaccins à ARN messager, pour cette campagne de rappel, c’est-à-dire : Pfizer-BioNTech et Moderna. Car les deux vaccins sont « très efficaces contre les formes graves de Covid-19, y compris celles liées au

variant Delta » souligne la HAS. Pour le rappel, peu importe le vaccin utilisé pour les doses précédentes, que vous soyez vacciné avec de l’AstraZeneca (2 doses), Jansen ou que vous ayez contracté le Covid (une dose).



Suivre l’évolution de l’épidémie sur le site de Santé publique France.