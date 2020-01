Le centre dentaire de Marignane, géré par Oxance vient de s’installer dans des locaux flambant neuf ! C’est la première réalisation d’Oxance – Mutuelles de France dans le département des Bouches-du-Rhône, depuis sa création en janvier 2019.

Le centre s’étend sur plus de 300 m2. Situé de plein-pied, il dispose d’un accès adapté aux personnes à mobilité réduite et de la démarche qualité pour l’accueil. La salle d’attente attenante dispose d’un écran diffusant des informations pratiques et des messages de prévention.

Installé au 2-4 avenue René Dubos, dans des locaux accueillants et modernes, avec des matériels plus performants, ce centre permet un meilleur accueil de la patientèle.

Une équipe de 6 chirurgiens-dentistes et orthodontistes confirmés dispensent des soins de qualité, en fonction des besoins individualisés de chaque patient.

Les patients de ce centre bénéficient des avantages du réseau Oxance avec des tarifs conventionnés sans dépassement d’honoraires (hors prothèses et orthodontie), la pratique du tiers-payant sur le Régime Obligatoire, la dispense d’avance de frais sur les actes les plus courants, en fonction de la mutuelle Santé et de ses garanties.